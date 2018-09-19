Российская экономика под давлением: риск стагнации вновь актуален

Российская экономика опять оказалась перед риском стагнации в результате снижения внутреннего спроса. Как отмечают эксперты НИУ ВШЭ «Центр Развития», на этот раз высокие цены на нефть могут не помочь.

«В августе 2018 г. Сводный опережающий индекс (СОИ) оказался в отрицательной области (-0,4% против 0,0% в июле), что почти исключительно объясняется снижением внутреннего спроса. В перспективе это может оказать самое отрицательное воздействие на динамику российской экономики», – говорится в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе».

Эксперты обратили внимание, что к заметному снижению новых заказов для предприятий добавилось небольшое наращивание запасов готовой продукции, что явилось лишним подтверждением снижения внутреннего спроса. «Даже заметный рост нефтяных цен (на 37% по сравнению с августом прошлого года) и ослабление рубля (в обычном порядке это приводит к повышению ценовой конкурентоспособности отечественных производителей) не смогли компенсировать негативных последствий сокращения внутреннего спроса», – отметили эксперты.

Согласно их оценке, в свете этих данных резкое падение СОИ, наблюдавшееся также в предыдущем месяце, представляется «неслучайным» и действительно свидетельствующим о возникновении серьезных негативных рисков.

«К сожалению, слабость внутреннего спроса вполне может привести к тому, что российская экономика вскоре вновь окажется в состоянии стагнации, несмотря на высокий уровень нефтяных цен», – прогнозируют эксперты «Центра развития».

Как сообщал «Новый День», о негативных тенденциях в отечественной экономике заговорили даже в правительстве РФ. В частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозировал замедление темпов роста ВВП страны в ближайшие месяцы.

Министр ожидает, что российская экономика продемонстрирует рост в третьем и четвертом квартах не выше 1,9%. Более того, по его прогнозу, в первом квартале будущего года рост ВВП России замедлится еще сильнее, опустившись ниже 1%, что связано с негативным эффектом от повышения НДС с 18% до 20%.

Вместе с тем Орешкин объяснил складывающуюся экономическую ситуацию «возросшей неопределенностью и ростом волатильности на финансовых рынках». «Это не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», – отмечал министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

«Молочный вопрос»: Москва и Минск близки к новым договоренностям. / «Единую Россию» обвинили в присвоении чужого проекта помощи детям-аутистам: «Это не просто банальное воровство». / «Апгрейд» правительства Белоруссии поможет Минску договориться с Москвой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»