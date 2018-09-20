«России будет непросто»: Медведев предсказал трудные годы для экономики

Глава правительства Дмитрий Медведев предрек российской экономике непростую ближайшую шестилетку из-за санкций, торговых войн и протекционизма, а также ситуации на мировых рынках. Об этом премьер заявил на сегодняшнем заседании кабмина.

«Мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым, – сказал Медведев, чьи слова приводит пресс-служба правительства. – Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени – возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления».

В связи с этим, подчеркнул премьер, правительство должно строить экономическую политику так, чтобы «мы могли уверенно развиваться даже в таких не вполне благоприятных условиях» и «обеспечить устойчивое повышение уровня жизни».

Медведев призвал членов правительства «взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в течение ближайших шести лет», выполняя новый майский указ президента.

По словам главы правительства, следующий год станет для отечественной экономики «адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем». Речь идет о повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года и других структурных решениях.

Премьер рассчитывает, что новый пакет структурных изменений и меры по повышению деловой и инвестиционной активности «смогут вывести экономику на более высокую траекторию» и позволят к 2021 году выйти на ежегодные темпы экономического роста свыше 3%. По прогнозу Минэкономразвития, «локомотивами» экономики станут химическая, пищевая промышленность и машиностроение, где есть «есть неплохой экспортный потенциал».

Касаясь федерального бюджета на 2019 год, Медведев отметил, что он станет профицитным впервые с 2014 года. По его словам, доходы госказны составят почти 20 трлн рублей, а расходы – чуть более 18 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга при этом останется «на относительно невысоком уровне», указал он.

Глава правительства также отметил, что в 2019 году в России будет полностью восстановлена финансовая защита бюджета от внешних шоков. В кабмине ожидают, что к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального размера за всю историю его существования.

Глава МЭР Максим Орешкин, в свою очередь, заявил, что 2019 год будет «переходным с непростым первым кварталом» из-за роста НДС, а также тем, что национальные проекты начнут активно реализовываться ближе к середине года. В связи с этим в первом квартале, предупредил министр, замедлится экономический рост и ускорится инфляция. По итогам года ВВП увеличится лишь на 1,3%, а рост цен составит 4,3%. «Зато к 2021 году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 3,1% и стабилизацию инфляции возле 4%», – оптимистически заметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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