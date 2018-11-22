Путин проведёт заседание Госсовета РФ в крымском отеле «Мрия»

Принадлежащий «Сбербанку» курортный комплекс Mriya Resort & SPA в крымской Понизовке, против которого введены американские санкции, примет завтра президента России и руководителей субъектов Российской Федерации.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», расширенное заседание будет посвящено вопросам реализации майского указа Путина.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Завтра президент работает в Крыму, в гостинице «Мрия», он проведёт расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе», – заявил Песков.
Президент озабочен нарушениями сроков реализации указа, поэтому, заметил пресс-секретарь, обсуждение «обещает быть весьма интересным».
После детального обсуждения темы с премьер-министром Медведевым, Путин хочет выслушать глав регионов, сообщил Песков.
«Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач», – отмечают в администрации президента.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 22.11.18
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