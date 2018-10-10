Рецессия и провал майского указа Путина: Кудрин назвал последствия усиления санкций и призвал дружить с Западом

Ужесточение антироссийских санкций сделает недостижимыми многие цели и задачи, поставленные президентом России в новом майском указе, в том числе по снижению бедности и технологическому развитию, и грозит привести к рецессии. С таким предупреждением выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве в среду, 10 октября.

По его словам, санкционные проблемы создают высокие риски для темпов экономического роста в ближайшие годы. «Мы должны четко осознать, что если санкции будут усиливаться, то цели, поставленные президентом, становятся практически недостижимы по многим показателям», – заявил Кудрин.

Глава СП указал, что уже есть сценарии Центробанка и российского рейтингового агентства АКРА о том, что новые санкции в отношении России, которые обсуждаются на Западе, «могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в следующем году». «Это большой вызов для всех целей президента», – заключил Кудрин.

По его мнению, внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами. «Чтобы достичь национальных целей, надо уменьшать напряженность с ключевыми иностранными партнерами», – отметил Кудрин. «Внешняя политика России должна быть подчинена, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Эффективность нашей внешней политики я бы мерил по этому показателю», – добавил он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Руководитель СП полагает, что сегодня не существует «таких глобальных проблем для России, рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами». «Эта составляющая является сегодня, наверное, ключевой для выполнения целей, поставленных президентом, которые поставил президент», – указал Кудрин.

Глава СП также заявил, что достижение целей майского указа президента усложнят расставленные правительством приоритеты своей деятельности. «Уменьшения доли госсобственности в экономике не планируется, структура бюджета и структура отраслей в экономике принципиально тоже не меняются. Это затруднит достижение показателей майского указа президента», – написал Кудрин в своем твиттере.

Кроме того, глава Счетной палаты дал неутешительный прогноз по бедности в РФ. Напомним, Владимир Путин поставил цель вдвое снизить уровень бедности в стране к 2014 году. По словам Кудрина, за 6 лет удастся снизить бедность только на треть, даже если получится выйти на темпы экономического роста выше 3,5% и увеличить поддержку бедных семей.

Напомним, в мае текущего года президент РФ поручил кабинету министров к 2014 году обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность в два раза, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др. В указе главы государства перечислены 12 приоритетных национальных проектов, которые кабмин должен разработать либо скорректировать до 1 октября. В их числе демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и экспорт.

Накануне аналитики АКРА назвали возможные последствия резкого усиления антироссийских санкций для экономики страны. По их прогнозу, в случае резкого ужесточения в 2019 году санкций против РФ курс рубля к доллару может упасть до 83 рублей, а ВВП по итогам года может рухнуть на 2,5%.

В понедельник, 8 октября, свой прогноз с учетом усиления санкций обнародовал Центробанк РФ. Согласно «рисковому сценарию», ужесточение санкций и снижение цен на нефть приведут к росту инфляции, стагнации и вынудят власти старны искать новые ресурсы для пополнения госказны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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