Кудрин поставил неутешительный диагноз экономике РФ: майский указ под угрозой срыва

В последнее десятилетие темпы роста российской экономики составляли лишь 1%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пятом Международном форуме Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку». Россия, таким образом, оказалась в опасной «застойной яме», констатировал он.

Кудрин отметил, что в истории нашей страны после Второй мировой войны еще не было такого длинного периода, чтобы Россия жила с темпом роста экономики, не превышающем 1%. «Мы попали в такую серьезную застойную яму», – предупредил руководитель СП (цитата по RNS).

Кудрин в очередной раз заявил, что главным препятствием для роста отечественной экономики является отсутствие структурных изменений. «Я говорю об изменении… всей бюджетной системы, в процентах ВВП нам нужно увеличить образование, здравоохранение, инфраструктуру, – отметил он. – Этого пока не происходит». Кроме того, глава СП указал, что в России «не уменьшается доля государства в экономике, а только увеличивается», что также негативно влияет на состояние экономики. Нужно снижать долю государства в экономике, призвал он правительство.

Кудрин напомнил, что кабмин России ухудшил прогноз по росту ВВП в 2018 году, снизив данный показатель с 2,1% до 1,8%. Он предупредил, что ВВП «будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза», передает РИА «Новости». Таким образом, заметил глава Счетной палаты, рост нефтяных цен, который «всегда был драйвером нашей экономики», уже не останавливает дальнейшее снижение темпов экономического роста в РФ.

По словам Кудрина, отечественной экономике «нужны другие драйверы». Он отметил, что эта тема обсуждается в верхах с 2012 года, но воз поныне там. «В предыдущий президентский цикл <…> была большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики, но этого не произошло», – заключил руководитель СП.

По его мнению, отсутствие структурных изменений создает риски для вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира. Стоит отметить, что вхождение РФ в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности, является одной из целей нового майского указа президента Владимира Путина.

По прогнозам Счетной палаты, Россия может не стать одной из пяти самых крупных экономик мира к 2024 году. В своем заключении на проект федерального бюджета она указывала, что его параметры ставят под сомнение исполнение майского указа в части вхождения в топ-5 мировых экономик.

Ранее Кудрин заявлял, что достижение целей майского указа главы государства усложнят расставленные правительством приоритеты своей деятельности. «Уменьшения доли госсобственности в экономике не планируется, структура бюджета и структура отраслей в экономике принципиально тоже не меняются. Это затруднит достижение показателей майского указа президента», – отмечал он в своем твиттере.

Кроме того, глава СП выступил с прогнозом по бедности в России. Напомним, Путин поставил цель вдвое снизить уровень бедности в стране к 2024 году. По словам Кудрина, за 6 лет удастся снизить бедность только на треть, даже если получится выйти на темпы экономического роста выше 3,5% и увеличить поддержку бедных семей.

Напомним, в мае президент РФ поручил кабинету министров к 2014 году обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность в два раза, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др. В указе главы государства перечислены 12 приоритетных национальных проектов, которые кабмин должен разработать либо скорректировать до 1 октября. В их числе – демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и экспорт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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