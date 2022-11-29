В Совфед поступило представление об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты

Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил руководитель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов РИА «Новости».

По сведениям источника агентства, сенаторы рассмотрят представление на заседании 30 ноября.

Напомним, 25 ноября информагенства со ссылкой на источники сообщили, что председатель СП Алексей Кудрин намерен подать в отставку и перейти на работу в «Яндекс». Отмечалось, что в «Яндексе» планируется создать новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность».

РБК сообщал, что в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты рассматривается первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Москва, Наталья Петрова

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