Яндекс может передать управление российскому менеджменту

Компания «Яндекс» в пятницу, 25 ноября, заявила, что рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту, – сообщает ТАСС.

В сообщении компании также говорится, что «рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса».

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», – сообщили в «Яндексе».

В компании также подчеркнули, что «изменения призваны помочь с обеспечением устойчивого развития бизнесов «Яндекса» на всех рынках… «Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками».

В релизе компании также приводятся слова председателя совета директоров «Яндекса» Джон Бойнтон, который, в том числе, заявил: «По мере рассмотрения различных вариантов стратегии мы сделаем все возможное, чтобы сохранить стоимость для наших акционеров, а также сохранить возможности для 20 тыс. сотрудников».

«Автономные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных «Яндекса» продолжат работать в России, а их международные части выделят в отдельные компании под управлением нидерландской Yandex N.V. Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов «Яндекса» на локальном и зарубежном рынках», – отмечается в сообщении компании.

Москва, Иван Бабурин

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