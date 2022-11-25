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Пятница, 25 ноября 2022, 17:12 мск

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Алексей Кудрин покинет пост главы Счетной палаты России

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин намерен подать в отставку и перейти на работу в «Яндекс», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знаковый с ситуацией. Эту информацию подтвердили неназванные собеседники РБК, а также агентство ТАСС.

Как сообщается, Кудрин перейдет на работу в Яндекс» до нового года – перед этим глава контрольного ведомства должен сложить свои полномочия. По одной из версий, которую приводит РБК, председатель Счетной палаты накануне согласовал свое решение с главой государства, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Отмечается, что в «Яндексе» планируется создать новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность». Также ему планируется предоставить 5-процентный пакет акций компании.

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату в мае 2018 года. До этого он работал в министерстве финансов РФ – с 1997 года на должности первого замглавы Минфина, с 2000 года занимал пост главы министерства, после чего в 2011 году его сменил Антон Силуанов.

В 2004 году британский журнал The Banker назвал Кудрина министром финансов года, он стал победителем в двух категориях: «Мировой министр финансов года» и «Министр финансов года стран Европы».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Счетная палата РФ

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