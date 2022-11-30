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Среда, 30 ноября 2022, 10:58 мск

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Совет Федерации проголосовал за отставку Кудрина

Совет Федерации одобрил досрочную отставку главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко вручила ему благодарность за эффективную работу.

Матвиенко, в частности, отметила, что преобразования Счетной палаты под руководством Кудрина повысили статус этого органа. «Мы надеемся, что работа Совета Федерации будет чаще в топ «Яндекс» с тем важными заявлениями, которые мы делаем», – с улыбкой отметила Матвиенко, имея ввиду будущее место работы Кудрина.

Ранее в СМИ была распространена информация о его переходе на работу в «Яндекс». При этом лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров накануне полагает, что уход Кудрина с поста руководителя Счетной палаты может быть связан с раскручиванием его как политической фигуры в будущей борьбе за власть.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Кудрин Алексей

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