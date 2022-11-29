Кудрин объяснил свою отставку с поста главы Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин объяснил, почему решил оставить пост руководителя контрольного органа.

Он отметил, что после 25 лет государственной службы хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но «при этом имеют значительный эффект для людей». Об этом Кудрин написал в своем телеграм-канале. Он добавил, что в установленном порядке подал президенту РФ свое заявление об уходе.

Ранее во вторник, 29 ноября, Совет Федерации получил представление главы государства об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты. Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 30 ноября. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Кудрин переходит на работу в «Яндекс».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»