«Либеральная группа» остается достаточно влиятельной: эксперт допустил участие Кудрина в будущей борьбе за власть

Уход Алексея Кудрина с поста руководителя Счетной палаты может быть связан с раскручиванием его как политической фигуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, либеральное крыло в российской власти никуда не исчезнет без Кудрина, а лишь продолжит действовать не так открыто.

«Говорят, последний либерал (Кудрин) ушел из власти. Это не так. Экономический блок Правительства в лице [главы Банка России] Эльвиры Набиуллиной и [министра финансов РФ] Антона Силуанова – яркий пример либеральной экономической мысли во власти. В Администрации президента (АП) хватает людей либеральных взглядов. Достаточно посмотреть на (первый замглавы АП) Сергея Кириенко. В Госдуме и Совфеде «либеральная группа» также остается достаточно влиятельной. Просто, понимая тенденции государственной политики, они действуют не так открыто», – пояснил Федоров в своем телеграм-канале.

При этом эксперт назвал «прагматичным шагом» возможный переход Кудрина на работу в «Яндекс», который он при необходимости сможет использовать для борьбы за власть в будущем. «Он «Кудрин) – консенсусная фигура и для [президента РФ] Владимира Путина, и для международных структур, с которыми поддерживает хорошие отношения. Такой переход в достаточной степени дистанцирует его от госструктур, а значит и от санкций, и открывает широкие возможности для работы на международном уровне», – полагает Федоров.

«Не исключаю также, что информационные ресурсы и влияние Яндекса могут быть использованы для раскручивания Кудрина как еще одной политической силы в будущей борьбе за власть», – заключил Федоров.

Сегодня глава Счетной палаты России подтвердил решение оставить свой пост и сосредоточиться на больших проектах по развитию частных инициатив. Ранее в СМИ была распространена информация о его переходе на работу в «Яндекс».

Предполагается, что завтра Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит вопрос об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»