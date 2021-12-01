Счетная палата России указала на недостатки при подготовке федерального бюджета

Счетная палата России указала правительству на недостатки в работе над проектом федерального бюджета на будущую трехлетку. Как заявил сегодня на пленарном заседании Совета Федерации глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, речь идет о многочисленных поправках, которые ко второму чтению вносил сам же кабинет министров.

«В ходе рассмотрения (проекта федерального бюджета в нижней палате Госдумы РФ) во втором чтении 589 поправок принято. Из них 559 – внесены правительством. Вот здесь у меня всегда вопрос: правительство по идее должно было максимально учесть это при внесении бюджета. Ко второму чтению так много поправок и уточнений, казалось бы, от имени правительства не должно быть. Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства все-таки более цельного бюджета уже к первому чтению, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению», – подчеркну глава Счетной палаты.

Кудрин также считает, что правительство РФ в условиях развития пандемии коронавируса в рамках межбюджетных отношений центра с регионами должно особое внимание уделить плановой медицине. «Я бы особо отметил, что та пандемия, которая еще сохраняется, возникла новая угроза нового штамма «Омикрон» означает, что наряду с большой работой по антиковидным мерам, нам нужно полностью восстановить текущую деятельность здравоохранения, перейти ко всем плановым операциям, ко всем плановым очередям, рассмотрениям вопросов граждан. Вот это мне кажется сейчас стало понятно. С пандемией придется бороться долго, значит – нам нужно еще с одной проблемой справиться. Это с плановым обслуживанием населения в системе здравоохранения», – пояснил он.

После обсуждения Совета Федерации утвердил федеральный бюджет на 2022-й и последующие 2023-2024 годы.

Москва, Мария Соколова

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