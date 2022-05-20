«Вопрос выживания»: Кудрин назвал главные вызовы для России на ближайшие годы

Импортозамещение и инновационное развитие для России в условиях западных санкций является вопросом выживания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин сегодня на расширенном заседании комитета Госдумы по контролю. По его словам, главные для страны проблемы, в том числе перспективы энергоперехода, вопросы развития регионов и инновации станут ключевыми и для деятельности аудитора.

«Мы планируем анализ ключевых тем для развития страны… Хочу анонсировать новый подход к планированию работы Счетной палаты на ближайшие три года с целью добиться более глубоких выводов, оценить более системные проблемы нашей бюджетной системы и по направлениям, будь то госпрограмма, нацпроекты и, прежде всего, оценивая ключевые вызовы перед нашей страной и финансовой системой», – пояснил Кудрин.

В первую очередь глава Счетной палаты выделил анализ вызовов, с которыми столкнется Россия в связи с глобальным энергопереходом. «Масштаб влияния ухода от углеводородов в мире системно повлияет на всю финансовую систему страны, и на бюджет федеральный, и на субъекты, и на производство многих видов продукции, на экспорт… Мы идем по тем всем трекам, по которым идет мир в части измерений, маркировки продукции, оценки – какая продукция будет иметь доступ на какие рынки с точки зрения ее соответствия требованиям, продажи квот и прочее. Конечно, задачи компенсации углеводородов через развитие лесов, применение атомной энергетики и другие. То есть, это структурные изменения, которые влияют и на экономику, и на всю финансовую систему», – уточнил он.

Также Кудрин обратил внимание на проблему развития регионов РФ. «Модель бюджетного федерализма в России. Нам нужно поддержать регионы. И в данном случае те подходы и формы планирования, которые сейчас, требуют дополнительного совершенствования для того, чтоб регионы почувствовали себя более устойчиво, уверенно, выполняли все свои полномочия, прежде всего, по своему характеру и в части развития, потому что развитие сейчас сильно сжалось», – отметил он.

Кроме того, глава Счетной палаты подчеркнул, что одними из ключевых в последнее время стали сферы инновационного и технологического развития. «Санкционные вызовы создали новые риски, и новые вызовы здесь. Это импортозамещение и необходимость самим существенно продвинуться в инновационном развитии становится вообще вопросом жизни и смерти – выживания», – заявил Кудрин.

Москва, Мария Соколова

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