Кудрин сообщил Путину о снижении самостоятельности регионов

Российские регионы получили существенную поддержку из федерального центра во время пандемии коронавируса, но при этом их самостоятельность снизилась. Об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель контрольного ведомства уточнил, что поддержка субъектов Федерации возросла в полтора-два раза – в 2021 году общая сумма составила 3,6 трлн рублей. «Все эти расходы целевой характер имеют, они как бы «окрашены» и, вроде как, настроены на цель. Таких субсидий, точнее, целевых межбюджетных трансфертов – они выросли со 197 до 347 – 347 разных субсидий», – пояснил Кудрин, добавив, что «здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а ещё и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены».

«Мы как раз обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», – пояснил глава Счетной палаты.

По его словам, «мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы». «Это позволило бы губернаторам более четко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху», – отметил Кудрин.

Москва, Светлана Антонова

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