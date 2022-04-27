Кудрин спрогнозировал инфляцию в России свыше 20%

В 2022 году инфляция в России составит более 20%. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По предварительным оценкам, инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году она будет не маленькая – больше 6%", – сказал Кудрин на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Глава СП подчеркнул, что в течение полутора-двух лет россиянам предстоит жить в очень сложной ситуации. «Сегодня экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития, составит 8,8%. По более консервативному сценарию – 12,4%», – заявил Кудрин.

По его словам, даже если прогнозы подтвердятся, неопределенности настолько большие, что текущий кризис станет еще большим испытанием, чем «кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный».

Тем временем, правительство принимает антикризисные меры, дополнительные расходы, по предварительным расчетам, составят более 4 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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