«Мы будем жить в условиях сокращения»: Кудрин оценил проект федерального бюджета на ближайшие три года

Доходы федерального бюджета в предстоящие три года в реальности снизятся – так же, как и расходы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Государственной думе при обсуждении проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Говоря о параметрах главного финансового документа страны, Кудрин сообщил, что доходы казны на следующие три года относительно ВВП снижаются – с 18,5% в этом году до 17,7% в 2021 году. «Мы будем жить с учетом сокращения доходной базы федерального бюджета», – подчеркнул он.

Расходы бюджета в денежном выражении возрастут с 18 до 20 трлн рублей за три года, однако по отношению к ВВП они также снизятся – с 18,4% в этом году до 17,7% в 2021. «То есть мы и по расходам будем жить в условиях сокращения», – пояснил глава Счетной палаты.

Вместе с тем, Кудрин отметил снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и тот факт, что впервые за семь в стране запланирован профицитный бюджет. При этом в реальности профицит может оказаться больше на 1 трлн рублей, если цены не нефть удержатся на более высокой планке, чем запланировано в бюджете. По оценкам Кудрина, речь может идти о дополнительных 10 долларах с каждого барреля «черного золота».

Глава Счетной палаты считает, что бюджет отражает те цели и приоритеты в развитии государства, который поставил президент РФ Владимир Путин. Ключевыми отраслями, способствующими росту экономики, Кудрин назвал, в частности, образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры. «Но мы считали, что для того, чтобы этих целей достичь, надо серьезно больше вкладывать в образование и здравоохранение», – уточнил он. Однако в бюджете расходы на эти цели практически не изменились, как и сама структура документа.

В числе рисков Кудрин назвал планы по достижению роста ВВП до 3,1% к 2021 году. «Та динамика, которую мы сейчас видим, говорит, что достижение этих цифр имеет определенные риски, – отметил он. – Будем прямо говорить – цифры достижимы только в результате очень активной политики правительства. По сути, 3,1% – это целевой прогноз, который требуется завоевать, то есть это является риском и для бюджетной системы, если мы не получим такой рост».

Сегодня Государственная дума рассматривает проект федерального бюджет на ближайшие три года в первом чтении. Ранее документ депутаты обсудили на заседаниях профильных комитетов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.10.18

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