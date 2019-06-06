Экономика РФ топчется на месте: Кудрин заявил о рисках срыва майского указа Путина

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин не верит, что российская экономика в ближайшие годы будет расти темпами выше мировых. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, в новом майском указе президент РФ Владимир Путин поставил одной из целей выход России на экономический рост выше среднемирового к 2024 году.

Кудрин отметил, что потенциал роста отечественной экономики в ближайшие годы, по его прогнозу, составляет «около 2% и ниже». «Я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти выше среднемирового роста», – цитирует главу СП издание RNS.

Кудрин полагает, что рост экономики в 2019 году будет ниже официального прогноза Минэкономразвития в 1,3% и составит менее 1%.

Глава СП предложил меры для улучшения экономической ситуации в стране. По его словам, необходимо провести реформы судебной системы, правоохранительных органов, системы государственного управления и взаимоотношений федерального центра и регионов, а также повысить финансирование сфер образования и технологий. Кудрин убежден, что без этих мер России не удастся добиться прогресса.

В своей речи Кудрин также затронул дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, арест бизнесмена стал «шоком» для российской экономики. Кудрин заявил о влиянии этого события на отток капитала из России, который, по его словам, удвоился с начала года и превысил более 40 млрд долларов. Глава СП указал, что сейчас более 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе. По словам Кудрина, инвестиции в экономику не пойдут до тех пор, пока «не произойдет перелома», передают «Ведомости».

Как сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года глава Счетной палаты уже высказывал сомнение в достижимости целей майского указа президента РФ.

Напомним, в мае 2018 года президент РФ поручил кабинету министров к 2014 году обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность в два раза, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др. В указе главы государства перечислены 12 приоритетных национальных проектов, которые кабмин должен разработать либо скорректировать в срок до 1 октября. В их числе – демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и экспорт.

С мнением Кудрина относительно перспектив экономического роста в РФ не согласилась глава Банка России Эльвира Набиуллина. В интервью японской деловой газете Nikkei она выразила уверенность, что Россия сможет добиться к 2024 году роста экономики выше среднего мирового показателя – более 3%. «Это сложная, но выполнимая задача», – считает Набиуллина (цитата по ТАСС). По ее словам, если все 12 нацпроектов и план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры с общей суммой инвестиций около 25,7 трлн рублей будут успешно реализованы, то Россия сможет «достичь поставленных президентом целей».

Между тем, накануне Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года с 1,4% до 1,2%. Пересмотр оценки авторы доклада объяснили сокращением объемов добычи нефти, ужесточением денежно-кредитной политики и увеличением НДС в начале года с 18% до 20%. Прогноз по темпам роста российского ВВП на 2020-2012 годы остался на уровне 1,8%.

Стоит отметить, что на ПМЭФ очередным оптимистическим заявлением отметился министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, Минэкономики прогнозирует инфляцию ниже 4% по итогам текущего года. «Мы видим то, что она (инфляция – прим. ред.) сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4%, и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия», – приводит слова министра ТАСС. Согласно предыдущему прогнозу Минэкономики, инфляция в России по итогам 2019 года составит 4,3%. Ведомство предполагает, что инфляция по итогам мая составит 0,3%, а годовые темпы инфляции будут находиться на уровне 5-5,1%. Напомним, инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Годом ранее данный показатель составлял 2,5%.

Как сообщал «Новый День», 3 июня министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал ускорение экономического роста в России к концу 2019 года и замедление инфляции. При этом министр признал, что по первому кварталу 2019 года получилась «не очень хорошая статистика».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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