Кабмин РФ впал в оптимизм: россиянам пообещали замедление инфляции и ускоренный рост экономики

Инфляция в России в марте прошла пиковое значение в 5,3% и сейчас начнет замедляться. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. В 2018 году рост ВВП, напомнил министр, составил 2,3%, это максимальная цифра с 2012 года.

Глава МЭР в то же время признал, что по первому кварталу 2019 года «не очень хорошая статистика», однако, по его словам, «повышение НДС экономикой переносится лучше, чем многие ожидали». Слова министра приводит пресс-служба Кремля.

По словам Орешкина, «инфляция достигла максимума в марте – 5,3%, но наши оценки: это самая слабая цифра в этом году». Руководитель МЭР уверяет, что инфляция сейчас начнет падать, а рост экономики к концу года усилится.

Министр также отметил, что экономический рост может быть выше прогноза Минэкономразвития (1,3%), но пока ведомство не пересматривает оценку. «Будем смотреть, как ситуация разворачивается, – отметил Орешкин. – Здесь самое главное – продолжать работу».

Ранее, в мае эксперты Института «Центр развития» Высшей школы экономики в своем очередном бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе» заявили, что в России повышается вероятность спада экономики. По мнению аналитиков, рассчитывать на поддержку со стороны нефтяных цен явно не приходится, а вероятность негативных сценариев увеличивает сокращение новых заказов на производство продукции.

Опрошенные «Центром развития» профессиональные прогнозисты по вопросам перспектив российской экономики в 2019-2020 годах и далее до 2025 года считают, что прорывного развития ожидать не стоит – рост экономики в эти годы не превысит 3%, прирост ВВП составит около 2% в год, инфляция – около 4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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