Впереди стагнация: Всемирный банк не оставил шансов для экономики России

Всемирный банк вновь ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году. По оценкам экономистов ВБ, темпы роста ВВП России в текущем году составят 1,2%, в то время как в апрельском прогнозе фигурирует показатель 1,4%. Об этом говорится в докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций». При этом оценка роста отечественной экономики в 2020-2012 годах осталась на уровне 1,8%.

Авторы доклада называют причиной ухудшения прогноза падение добычи нефти в рамках сделки стран ОПЕК, ужесточение денежно-кредитной политики и рост НДС с 18% до 20% в начале 2019 года. По мнению аналитиков, повышение НДС обернулось падением розничных продаж. Кроме того, полагают эксперты, на экономическую динамику негативно влияет нестабильность текущей политической ситуации в России, что делает РФ непривлекательной страной для частных инвесторов.

В то же время авторы доклада отметили рекордные темпы роста российской экономики в 2018 году, которые составили 2,3%. Это максимальный показатель за последние шесть лет, указали они. Отечественная экономика росла, несмотря на усиление антироссийских санкций и давление мирового финансового рынка. По мнению аналитиков ВБ, экономику России в прошлом году поддержали рост нефтяных цен, чистый экспорт, проведение Чемпионата мира по футболу и связанное с ним строительство различных объектов, в том числе энергетических.

Стоит отметить, что это уже третье по счету в этом году понижение прогноза Всемирного банка по росту российской экономики в текущем году. В январе ВБ ухудшил прогноз роста ВВП России с 1,8% до 1,5%. В апреле банк понизил оценку роста отечественной экономики до 1,4%, указав, что не на пользу ВВП РФ пойдут дешевеющая нефть и ужесточение санкций.

Что касается перспектив роста мировой экономики в 2019 году, то аналитики банка понизили свой январский прогноз на 0,3% – до 2,6%. Свою позицию они объяснили вялой экономической динамикой. В 2020 году темпы роста мировой экономики немного повысятся и составят 2,7%, прогнозируют авторы доклада. Отметим, что в январском прогнозе ВБ ожидал рост мировой экономики в следующем году на уровне 2,8%.

Ранее, на этой неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал усиление экономического роста в России к концу 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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