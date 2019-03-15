Нефть не спасет: экономика России вошла в зону повышенного риска

Российская экономика вошла в зону повышенного риска. Сводный опережающий индекс (СОИ), который рассчитывается Институтом «Центр Развития» НИУ ВШЭ и свидетельствует о состоянии и перспективах экономики, по итогам февраля вновь снизился с -2,9 до -3,9%, четвертый месяц подряд оказавшись в отрицательной области. Как считают эксперты, вероятность спада экономики явно возросла: ситуация складывается тревожная – не поможет даже дорогая нефть.

Как отмечают экономисты в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», главной причиной снижения опережающего Индекса стало резкое сокращение новых заказов на производство промышленной продукции. Вклад практически всех остальных компонент в общую динамику СОИ – исключая на этот раз изменение нефтяных цен – тоже оказался отрицательным.

«Судя по динамике СОИ, в перспективе ближайших месяцев наиболее вероятным представляется сценарий замедления российской экономики. Приближение спада пока не представляется неизбежным, но его вероятность явно возросла», – говорится в докладе.

Эксперты обратили внимание, что в феврале нефтяные цены окончательно отыграли падение, наблюдавшееся в конце прошлого года, и вышли на уровень, который оказался несколько выше, чем был за год до этого. «Возможно, такая ситуация сохранится еще в течение одного-двух месяцев, но после этого эффект высокой базы прошлого года практически наверняка будет исчерпан, так что на особую поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен, в общем, рассчитывать не приходится», – отметили экономисты.

В то же время, по их оценке, наибольший риск, по всей видимости, связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции. «За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса, что усиливает вероятность негативных сценариев», – подчеркивается в докладе.

«В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас явно преждевременно (хотя бы потому, что в середине 2012 г. СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было), но каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ не предвещает», – заключили эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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