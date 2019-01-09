Всемирный банк ухудшил оценки по росту российской экономики в 2019 году

Специалисты Всемирного банка пересмотрели прогноз роста ВВП для России и мира. Аналитики отмечают снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сокращение инвестиций и повышенную напряженность в торговых отношениях.

В январском обзоре Всемирного банка прогноз роста мирового ВВП на 2019 год снижен с 3% до 2,9%. Пересмотрены в сторону понижения и показатели на 2020 год – до 2,8 % ВВП. «Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону», – говорится в докладе.

Цены на нефть также прогнозируются ниже оценок, дававшихся в июне. Ожидается, что в 2019 и 2020 годах баррель нефти будет стоить в среднем 67 долларов, что на 2 доллара ниже прежних прогнозов.

Что касается России, что в 2019 году ВВП ожидается на уровне 1,5%, что на 0,3% ниже по сравнению с июньскими данными, в 2020 и 2021 годах – 1,8%. В связи с этим ожидается снижение темпов экономического роста стран восточной части региона Европы и Центральной Азии.

По прошедшему году Всемирный банк зафиксировал рост ВВП РФ. «Несмотря на ужесточение экономических санкций в отношении России, инфляция в этой стране оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи росли. Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%», – сказано в докладе.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 09.01.19

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