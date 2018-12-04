Прорыва не будет: Всемирный банк считает «майские указы» Путина невыполнимыми

Всемирный банк подверг большому сомнению одно из основных положений «майских указов 2.0» президента РФ Владимира Путина. Согласно докладу «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?» Россия не сможет до 2024 года войти в топ-5 крупнейших экономик мира.

Согласно выводам экспертов Всемирного банка, потенциальный рост российского ВВП при условии полного вовлечения в экономику имеющихся ресурсов до 2028 года будет сохраняться на уровне 1,3-1,5%. При условии реализации всех реформ в полной мере, РФ сможет выйти на среднемировой уровень роста 3% в год, но не раньше 2028 года, причем без реформ рост ограничится 2,5%, цитирует доклад РБК.

Примечательно, что часть реформ, о которых пишет Всемирный банк, являются крайне непопулярными в России. Речь идет, например, о повышении пенсионного возраста – 0,4 п.п к росту и увеличении притока мигрантов – 0,2 п.п.

По оценкам Всемирного банка, благоприятным фактором для российской экономики может стать рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня, однако отмечается, что это будет оказывать лишь краткосрочное воздействие на экономическую динамику, а на более длинном горизонте не будут иметь решающего значения.

Среди неблагоприятных факторов эксперты называют возможное ужесточение антироссийских санкций и сохранение повышенного уровня геополитической напряженности, что «ведет к увеличению неопределенности, ослабляющей внутренний спрос», а также менее благоприятные демографические тенденции.

При этом, по мнению экономистов Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет доминировать будут именно негативные факторы. Из базового сценария прогноза следует, что рост ВВП замедлится с 1,5% в 2017 году до 1,3% в 2023 году, а затем начнется его постепенное восстановление.

При этом уже в 2019 году потенциальный рост ВВП России впервые за 20 лет «окажется ниже среднего уровня развитых экономик, что обусловлено более быстрым темпом сокращения потенциальной рабочей силы». Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 1,5% в 2019 году.

Стоит отметить, что этот прогноз не совпадает с оценками Минэкономразвития, который уже заявил о том, что рост ВВП в базовом сценарии к 2021 году достигнет 3% и будет держаться на этом уровне. А в консервативном варианте прогноза выход на 3% заложен ненамного позже – в 2023 году.

Оптимизм Минэкономразвития связан с тем, что российские власти планируют получить от реализации национальных проектов, в том числе масштабного строительства и реализации реформ больше выгоды, чем оценивают во Всемирном Банке.

Как ранее сообщал «Новый День», российские экономисты неоднократно заявляли о недостижимости части «майских указов» и утверждали, что в ближайшие годы Россия вряд ли выйдет на устойчивую траекторию прорывного экономического роста. По прогнозам, страну ждут сложные времена с повышением экономики в среднем лишь на 1,6% в год. Причем заметную роль в таком заторможенном развитии играют не только западные санкции вкупе со снижением цен на нефть, но и действия правительства и Банка России.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что достижение целей майского указа главы государства усложнят расставленные правительством приоритеты своей деятельности. «Уменьшения доли госсобственности в экономике не планируется, структура бюджета и структура отраслей в экономике принципиально тоже не меняются. Это затруднит достижение показателей майского указа президента», – отмечал он.

Более того, Кудрин подчеркивал, что в истории страны после Второй мировой войны еще не было такого длинного периода, чтобы Россия жила с темпом роста экономики, не превышающем 1%. «Мы попали в такую серьезную застойную яму», – говорил руководитель Счетной палаты.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 04.12.18

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