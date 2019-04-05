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NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2019, 10:40 мск

Новости Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк пересмотрел прогноз на 2019 год по росту ВВП России. По словам аналитиков, не на пользу российской экономике пойдут дешевеющая нефть и ужесточение санкций.

Согласно документу «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – апрель 2019», в текущем году ВВП России вырастет на 1,4% вместо прогнозируемых в январе 1,5%. Ожидания на 2020-2021 годы сохранены на прежнем уровне – 1,8%.

Экономисты оценивают перспективы российской экономики как скромные. В первую очередь на росте ВВП скажется дешевеющая нефть. Кроме того, среди негативных факторов называются расширение антироссийских санкций и ухудшение настроений на финансовых рынках. Для ускорения темпов роста России необходимы реформы, направленные на рост производительности труда, говорится в докладе Всемирного банка.

Инфляция в текущем году вырастет до 5,2%. «На протяжении большей части 2018 года инфляция потребительских цен ускорилась в результате обесценивания рубля, что побудило Центробанк дважды повысить процентную ставку к концу года. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале года способствуют замедлению темпов в 2019 году», – указывается в отчете.

Аналитики отметили, что в 2018 году уровень бедности снизился, однако российское правительство планирует сократить его вдвое за шесть лет, что «потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен, Финансовый кризис,

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