Всемирный банк ухудшил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк пересмотрел прогноз на 2019 год по росту ВВП России. По словам аналитиков, не на пользу российской экономике пойдут дешевеющая нефть и ужесточение санкций.

Согласно документу «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – апрель 2019», в текущем году ВВП России вырастет на 1,4% вместо прогнозируемых в январе 1,5%. Ожидания на 2020-2021 годы сохранены на прежнем уровне – 1,8%.

Экономисты оценивают перспективы российской экономики как скромные. В первую очередь на росте ВВП скажется дешевеющая нефть. Кроме того, среди негативных факторов называются расширение антироссийских санкций и ухудшение настроений на финансовых рынках. Для ускорения темпов роста России необходимы реформы, направленные на рост производительности труда, говорится в докладе Всемирного банка.

Инфляция в текущем году вырастет до 5,2%. «На протяжении большей части 2018 года инфляция потребительских цен ускорилась в результате обесценивания рубля, что побудило Центробанк дважды повысить процентную ставку к концу года. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале года способствуют замедлению темпов в 2019 году», – указывается в отчете.

Аналитики отметили, что в 2018 году уровень бедности снизился, однако российское правительство планирует сократить его вдвое за шесть лет, что «потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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