Спад экономики, рост рисков и проблемы в регионах: прорывное развитие России откладывается

В России повышается вероятность спада экономики. Рассчитывать на поддержку со стороны нефтяных цен явно не приходится, а вероятность негативных сценариев увеличивает сокращение новых заказов на производство продукции. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты Института «Центр развития» Высшей школы экономики.

В очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе» говорится, что в апреле Сводный опережающий индекс (СОИ) вновь снизился – на этот раз с -1,3 до -2%, что произошло шестой месяц подряд. Основная причина – резкое сокращение новых заказов на производство промпродукции. Спад экономики хотя и не является неизбежным в данных условиях, но его вероятность растет, отмечают экономисты.

Рассчитывать на поддержку нефтяных цен не приходится, считают эксперты: хотя в апреле этого года они оказались выше, чем годом ранее, но вскоре эффект низкой базы прошлого года будет исчерпан.

Индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России) в конце апреля показал рост на 8,2% к данным апреля 2018 года, однако это произошло на фоне прошлогоднего падения фондового рынка из-за антироссийских санкций. Хотя этот провал сейчас отыгран, но для роста экономики этого мало, полагают эксперты.

Основной риск представляет снижение новых заказов на производство продукции, что объясняется застарелой слабостью внутреннего спроса. Таким образом, динамика СОИ не предвещает заметных сдвигов к лучшему, говорится в докладе.

Резкое снижение активности демонстрирует и сводный индекс региональной экономической активности (РЭА). В марте он упал сразу на 18 процентных пунктов – до 51,7% – это минимум за последние два года. Негативные риски накапливаются, и пока ситуация видится неопределенной.

Самой проблемной остается оптовая торговля (индекс РЭА составил 35,4%), ситуация с ней в большинстве регионов ухудшилась. В строительстве индекс равен 37,8%, в секторе платных услуг 47,6%. Улучшилось положение за год в промышленности (54,9%) и розничной торговле (82,9%).

По федеральным округам лучше всего обстоят дела в Южном, где индекс РЭО составил 67,5%, хуже – в Северо-Кавказском (37,1%). При этом эксперты констатируют фронтальное ухудшение общей ситуации по сравнению с той, которая наблюдалась в предыдущем месяце. В то же время число регионов с явным преобладанием роста (рост в четырех или во всех пяти секторах) с февраля упало с 41 до 18. Наиболее успешным регионом в марте стала только Сахалинская область.

Эксперты отмечают, что оценка общей ситуации в экономике в марте сместилась от вполне оптимистичной в сторону еле-еле позитивной – что, разумеется, усиливает пессимизм.

При этом опрошенные «Центром развития» профессиональные прогнозисты по вопросам перспектив российской экономики в 2019-2020 гг. и далее до 2025 г. полагают, что пока прорывного развития ожидать не стоит – рост экономики в эти годы не превысит 3%, прирост ВВП составит около 2% в год, инфляция – около 4%, ключевая ставка Банка России – примерно 2% в реальном выражении. Валютный курс, по мнению опрошенных специалистов, будет ослабляться примерно на 1 рубль к доллару в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

Глава МИД Сербии: Путин не позволит вытеснять сербов из Косово. / Даже не надейтесь: Счетная палата не верит в рост реальных доходов россиян. / Жители Подмосковья собрали почти 27 тысяч подписей против строительства гигантского мусорного полигона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»