Арестованы первые фигуранты дела Baring Vostok. Их подозревают в хищении более 2,5 млрд рублей

Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и партнера Вaring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля по делу инвестфонда Baring Vostok. Оба фигуранта арестованы на два месяца – до 13 апреля, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Суд обосновал свое решением тем, что подозреваемые в причастности к хищению 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» могут скрыться от следствия.

Ранее сегодня сообщалось о задержании в Москве основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 по ст. 159 УК РФ). Вместе с Калви, Дельпалем и Владимировым задержаны еще двое сотрудников фонда – партнер Ваган Абгарян и директор по инвестициям Иван Зюзин, а также экс-председатель правления банка «Восточный экспресс», советник предправления «Норвик банка» Алексей Кордичев.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте всех шестерых фигурантов дела. Остальных четырех подозреваемых Басманный суд может заключить под стражу также сегодня.

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля на основании поступивших из ФСБ материалов. Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро». «Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», – уточнил следователь на заседании об избрании меры пресечения Калви и Владимирову.

Адвокат Кордичева, в свою очередь, сообщил, что его клиент дал показания против всех фигурантов дела и «раскрыл всю схему преступления», передает «Интерфакс». Сам Кордичев подтвердил данную информацию и заявил, что хочет «кооперироваться, сотрудничать со следствием».

В пресс-службе фонда ранее сообщили, что действия правоохранительных органов касаются коммерческого спора по банку «Восточный» и не касаются деятельности Baring Vostok. Инвесткомпании совместно с фондом Russia Partners принадлежит 52% акций банка.

Представитель банка уточнял, что финансовая организация, как потерпевшая по уголовному делу сторона, рассчитывает на возмещение причиненного финансовой организации ущерба. Размер ущерба он не называл.

Инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok специализируется на прямых инвестициях в России. Помимо «Восточного», фондам Baring Vostok принадлежат доли в онлайн-ритейлере Ozon, сети «Вкусвилл», строительной компании Etalon, агрегаторе такси Gett, компании «ЭР-Телеком». Инвесткомпания была основана экс-сотрудником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестбанка Salomon Brothers гражданином США Майклом Калви в 1994 году.

На сайте инвесткомпании указано, что компания вложила в экономику России 2,8 млрд долларов, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 млрд долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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