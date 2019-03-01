Россия на 40 лет отстает от стран «Большой семерки» по производительности труда

Россия отстает от стран G7 по производительности труда почти на 40 лет. Об этом в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге заявил Алексей Кудрин, возглавляющий Счетную палату.

По его словам, Россия находится на уровне 80-х годов стран «Большой семерки». «Выработка на одного работающего у нас примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше», – сказал Кудрин. Таким образом, РФ по уровню производительности труда занимает место между Бразилией и Кореей.

«Мы где-то догоняем, но самое главное, что нам нужно, – быть вовлеченным в этот международный процесс формирования новых моделей управления», – отметил глава Счетной палаты. Доля участия России в глобальных исследовательских фронтах, по данным Кудрина, составляет всего 3%. Для сравнения доли США, Франции и Китая составляют 50%, 22% и 30% соответственно.

По мнению главы СП, этот вопрос необходимо решать системными мерами, потому что адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях обходится в три раза дороже. «Я думаю, нам надо больше системным мерам уделять внимание, которые должны быть условиями большинства участников рынка, а не только отобранным и отфильтрованным предприятиям», – заключил Кудрин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.19

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