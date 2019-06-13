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Четверг, 13 июня 2019, 18:25 мск

Новости Политика

Медведев признал медленное освоение денег на нацпроекты

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что освоение бюджетного финансирования нацпроектов идет недопустимо медленно. Он поручил исполнителям доложить о причинах происходящего.

«Хочу подчеркнуть, по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, и финансирования национальных проектов, – заявил премьер в ходе заседания правительства. – Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям, завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме, почему произошло, что сделано, чего не сделано, потом уже будем выводы окончательные делать».

В конце мая коллегия Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года сделала вывод, что средства бюджета, выделенные на национальные проекты, расходуются значительно медленнее, чем запланировано. Всего десятая часть от запланированных бюджетных средств были потрачены на реализацию 11 госпрограмм. При этом на некоторые проекты не было потрачено ни копейки.

Кроме того, аудиторы также указали на проблему с действенной системой мониторинга реализации нацпроектов. Из 145 показателей национальных программ и комплексного плана в Федеральный план статистических работ включены только 112 или 77,2%. Методики расчета утверждены только для 77 из 112 показателей.

После выходы доклада Счетной палаты первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил главам субъектов принять меры по ускорению исполнения нацпроектов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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