«Прорыва» не будет: правительственные нацпроекты слишком иллюзорны

Национальные проекты, которые объявило правительство РФ, вряд ли помогут осуществить «прорыв» в экономике страны. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, выступая сегодня на заседании экономического клуба компании ФБК.

Эксперт обратила внимание, что теме нацпроектов сегодня уделяется повышенное внимание, однако прогресса не видно. «У меня создается впечатление, что в последний год половина страны участвует в написании этих проектов, а вторая половина – участвует в мониторинге. Хотелось бы увидеть, кто их исполняет», – сказала она.

По ее оценке, самоценность этих проектов преувеличивается. «Есть некоторая иллюзия, что национальные проекты содержат прорывные направления и идеи. Это не так. На самом деле, нацпроекты включают в себя действующие планы правительства, это их текущая деятельность. Если вы возьмете каждый из проектов – это много тысяч томов, где перечислены мероприятия, то, что делалось и делается из года в год. Какие-то мероприятий стартовали в 2010 году, какие-то в 2015 – это текущая деятельность правительства», – подчеркнула Малева.

Эксперт пояснила, что когда перед правительством поставили цель разработать национальные проекты, по сути туда просто поместили все планы. «Вопрос в том, чтобы дофинансировать какие-то мероприятия. Вопрос в том, что в национальных проектах будет более сильная исполнительская дисциплина – вот почему все пытались попасть туда со своими идеями», – отметила она.

При этом Малева скептически отнеслась к тому, что эти нацпроекты могут привести к прорыву в экономике. «Если они в 2010 году не привели к нему, почему они в 2019 приведут?» – сказала она.

Напомним, 7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. Нацпроекты разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Москва, Мария Вяткина

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