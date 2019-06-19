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Среда, 19 июня 2019, 16:03 мск

Новости Экономика

Больше половины россиян даже не слышали о нацпроектах

Фото: kremlin.ru

Большинство жителей России даже не слышали о национальных проектах, и только 7% граждан понимают смысл таковых. Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Форуме социальных инноваций регионов.

«Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют», – заявила Матвиенко.

По мнению главы СФ, добиться поставленных в нацпроектах целей нельзя, используя вчерашние и позавчерашние подходы. Реализовать государственные программы можно только объединенными усилиями государства, бизнеса и общественных организаций, передает РИА «Новости».

Ранее о сбоях в реализации нацпроектов говорил президент России Владимир Путин. Он обратился к ответственным чиновникам с призывом показывать людям осязаемые изменения, которые улучшают жизнь россиян.

С критикой в адрес нацпроектов не раз выступала Счетная палата. В частности, в ходе проверок выяснилось, что деньги, выделенные на эти цели, расходуются очень медленно, а трата бюджетных средств на отдельные программы даже не начиналась.

Напомним, общий бюджет 13 национальных проектов, запланированных на 2019 – 2024 годы, составляет беспрецедентные 25,7 трлн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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