«Обычному человеку понять, что такое 25 триллионов, сложно», – полпред отчитал местные думы за провал работы с населением по нацпроектам

Почти половина россиян, в том числе жителей регионов УрФО, ничего не знают о национальных проектах РФ. Об этом сегодня в Екатеринбурге на встрече с представителями уральских заксобраний и облдум рассказал полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. По его словам, в недостаточном уровне осведомленности населения виновны и депутаты. «Увеличение обратной связи с населением должно быть приоритетом депутатов. И должна быть усилена законотворческая деятельность, связанная с нацпроектами. Сейчас только на 6,8% выполнен план по нацпроектам», – подчеркнул он.

Замгенпрокурора по УрФО Юрий Гулягин, в свою очередь, отметил, что заксобрания регионов Урала нередко допускают слишком много ошибок в законодательных актах, в том числе – касающихся реализации нацпроектов. «Качество нормотворчества не всегда отвечает закону. Наибольшее количество брака – в Тюменской области. Очень большое количество нормативных актов, которые готовятся заведомо с проколами и не отвечают законодательству РФ. Пробелы есть и в муниципальном нормотворчестве», – сказал прокурор.

Полпред в ответ на это предложил главам областных парламентов подумать об обучении депутатов. «Сейчас непростые времена. Любые законодательные новеллы должны улучшать качество жизни, а не раздражать жителей. Подумайте об обучающих семинарах для депутатов. Особенно новоизбранных. Знания первоначальные у них хотя бы должны быть», – подчеркнул он.

Спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина согласилась с тезисом полпреда. «Вы правильно сказали, что недостаточно подготовлены депутаты, поэтому мы начинаем учебу. Они восприняли это хорошо и сами заинтересованы, – отметила она перед своим докладом, в котором рассказала о корректировках бюджета региона, в том числе связанным с финансированием нацпроектов. – Мы находимся в постоянном контакте с исполнительной властью и муниципальными органами. Мы сегодня рассматриваем на комитетах вопросы нацпроектов».

Полпред заметил, что свердловские депутаты явно не дорабатывают в части работы нацпроектами. «Полгода прошло, а цифры удручающие. Понятно, что идет раскачка. В этом есть и зона ответственности законодателей. Надо в краткие сроки корректировать бюджет, выделять субсидии муниципалитетам, у которых нет доходов части бюджета. Должен быть постоянный контроль и понимание сути, в чем идея нацпроектов. Мы должны объяснить любому человеку, что изменится для него в части качества жизни», – сказал он. И обратился уже ко всем спикерам дум: «Коллеги, полгода прошло, нужно каждый день этой работой заниматься. Десятки миллионов, это я уж так сказал, хотя там и сотни, выделяются на освещение деятельности органов законодательной власти. Так вы попросите как-то СМИ повзаимодействовать с вами в этой части, чтобы люди знали».

Бабушкиной же он предложил провести эксперимент: собрать депутатов, узнать у них, что изменится в жизни людей с реализацией нацпроектов, посмотреть, все ли в курсе. «Все – не все, но на профессиональной основе точно да. Мы провели два совещания с исполнительными органами власти. У нас за это вице-губернатор Сергей Бидонько отвечает. И с департаментом информполитики Свердловской области обсудили. Я сама в субботу была в своем округе. Когда рассказывала, что будет, люди слушали с интересом, но и с недоверием», – согласилась с полпредом Бабушкина.

К докладу председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова у Николая Цуканова вопросов не возникло. Тот отчитался, что на реализацию нацпроектов заложено 28 млрд рублей, причем больше всего на «Дороги» (7,6 млрд), «Жилье» (6,8 млрд), и «Демографию» (6 млрд). «По итогам первого квартала работы мы смотрели итоги финансирования – 4,1%. Мало, но это связано с сезонностью работ. Дороги только летом строят. Все корректировки вносятся оперативно. Идет привлечение представителей общественности к обсуждениям. Например, накануне у нас была группа контроля из «Единой России» – пять депутатов Госдумы и пять сенаторов. Они высоко оценили ход реализации нацпроектов. У нас за каждым объектом закреплен депутат. Сдается школа – один, ФАП – другой», – пояснил он.

В ответ на доклад председателя заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина, который был посвящен не столько деятельности депутатов, сколько уже выполненным работам в части нацпроектов, полпред заметил, что у каждого нацпроекта есть индикаторы. «Их легко контролировать. Просьба – обращайте внимание на это. Отчет чиновников иногда бывает понятен только нам с вами, а обычному человеку цифра в 25 триллионов не всегда понятна, ему сложно соизмерить, что это такое. Находите слова, как объяснить человеку. Об этом говорит президент. От вашей роли зависит понимание целей и задач. Мы тратим колоссальные деньги, а в опросах, люди не всегда видят результат», – сказал Цуканов.

Спикер думы Курганской области Сергей Фролов заявил, что «сделал выводы по популяризации нацпроектов». «Мы пока контрольную функцию на себя не берем, чтобы войти в работу в конструктивном ключе. У нас выборный год», – объяснил он.

Но Николай Цуканов назвал «временное невмешательство» неправильным. «У губернатора выборы, а у правительства жизнь не останавливается. Самое время для контроля. Нет времени на раскачку. Министры могут поменяться, а кто ниже обычно остаются, и надо брать нагрузку на себя. Вам, как никому из регионов, нужны эти деньги. У вас почти шесть тысяч человек за год уехали. И это только уехали. А еще смертность – там тоже провал. Просьба по нацпроектам работать по полной программе», – сказал полпред.

Также он рассказал, что губернаторы регионов УрФО жалуются на большое количество контролеров по нацпроектам. Его заместитель Виктор Дубенецкий подтвердил, что «идет избыточность отчетности». «Регионы отчитываются перед рядом структур. В том числе и перед ЕР, и перед ОНФ, и перед профильными министерствами. Но надо понимать, что важнее – отчеты или нацпроекты? Поэтому вопрос требует совершенствования. Надо найти форму контроля», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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