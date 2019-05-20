Чиновники срывают реализацию нацпроектов: деньги осваиваются слишком медленно

Средства бюджета, выделенные на национальные проекты, расходуются значительно медленнее, чем запланировано. При этом инфляция растет, а реальные доходы населения продолжают снижаться. Такие выводы сделала коллегия Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года.

По данным аудиторов, в марте инфляция ускорилась до 5,3% в годовом выражении, а реальные располагаемые денежные доходы населения сократились – на 2,3%. Расходы бюджета исполнены на достаточно низком уровне – 21,5%. Меньше всего денег тратится на разделы «Культура, кинематография», «Обслуживание государственного и муниципального долга», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», «Образование», говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Всего десятая часть от запланированных бюджетных средств были потрачены на реализацию 11 госпрограмм. Сюда входят спорт, жилье, информационное общество, транспорт, образование, космос, Крым, национальная политика, фармацевтика, Северный Кавказ и ОПК. При этом на электронную промышленность и Арктику в текущем году не было потрачено ни копейки.

Похожая ситуация наблюдается и с реализацией нацпроектов. На эти цели за три месяца было освоено лишь 12,8%. Самый высокий уровень исполнения расходов отмечается на «Здравоохранение» – 44,1%. По словам аудиторов, такой показатель обеспечивается за счет трат на один из восьми проектов – «Борьба с онкологическими заболеваниями» (69,7%). При этом по четырем другим федеральным проектам расходов не было вовсе, а по трем – на уровне менее 3%.

Приемлемый уровень расходов также фиксируется по статьям «Наука» (20,6%), «Демография» (19,4%), «Международная кооперация и экспорт» (19,3%).

В то же время по нацпроектам «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт» средства в первом квартале 2019 года не расходовались вообще. По семи нацпроектам – цифровой экономике, экологии, безопасным и качественным автомобильным дорогам, образованию, культуре, малому и среднему предпринимательству и поддержке предпринимательской инициативы, жилью и городской среде – уровень расходов составляет менее 10% годового объема.

Аудиторы также указали на проблему с действенной системой мониторинга реализации нацпроектов. Из 145 показателей национальных программ и комплексного плана в Федеральный план статистических работ включены только 112 или 77,2%. Методики расчета утверждены только для 77 из 112 показателей.

Напомним, общий бюджет 13 национальных проектов, запланированных на 2019 – 2024 годы, составляет беспрецедентные 25,7 трлн рублей. Ранее Счетная палата уже критиковала подготовку нацпроектов. Следить за ходом их выполнения главе СП Алексею Кудрину поручил президент России Владимир Путин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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