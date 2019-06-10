Поручение Медведева оказалось «пустышкой»: регионы России переплачивают за нацпроекты

В России не исполняется поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о софинансировании нацпроектов в регионах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По его словам, регионам приходится вкладывать в реализацию нацпроектов больше, чем было предусмотрено. Проверить эту ситуацию сенаторы попросят Счетную палату.

«Есть жесткое поручение председателя правительства – выполнить процент софинансирования регионов. И оно нарушается, – заявил Бушмин. – Причем нарушается в ходе исполнения, в течение года. Пример: допустим, субъект получил деньги на строительство школы, исходя из суммы за квадратный метр. Но на эти средства школу построить нельзя. Субъект добавляет свои деньги и строит школу – но процент софинансирования уже не соблюден».

Сенатор обратил внимание, что в аналогичной ситуации в Рязанской области процент софинансирования составил 84% федеральных средств и 16% средств региона.

«Мы просим Счетную палату проверить, что происходит с софинансированием», – отметил сенатор.

Бушмина поддержал представитель Красноярского края Валерий Семенов, который напомнил, что правительство РФ ведет мониторинг реализации нацпроектов, однако это не касается объемов софинансирования. «Я проехал 12 субъектов, [изучал ситуацию] по нацпроектам, но практически ни в одном решение председателя правительства по объемам софинансирования не выполняется, – сообщил он. – А есть еще те нацпропекты, которые не запущены из-за отсутствия документации по линии федерации – например, поддержка экспорта».

Напомним, еще в феврале премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение своему первому заместителю, главе Минфина Антону Силуанову проанализировать соглашения с регионами по софинансирвоанию нацпроектов. Ранее сообщалось, что в среднем процент федерального софинансирования реализации нацпроектов составит 97% – об этом заявлял и глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий подчеркивал, что из региональных бюджетов на национальные проекты должно быть направлено не более 5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.06.19

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