«Без пол-литра не разобраться»: данные о финансировании нацпроектов оказались засекречены

Система подготовки и реализации федеральных госпрограмм и национальных проектов вновь вызвала жесткую критику в нижней палате российского парламента. Как заявила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, она уже несколько недель не может добиться от чиновников правительства РФ достоверной информации о средствах, которые будут выделены регионам, что наталкивает на выводы о возможном «распиле» бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня в рамках «парламентской десятиминутки», Ганзя сообщила, что давно и настойчиво пытается получить информацию по конкретным объемам средств, которые будут направлены в регионы для выполнения нацпроектов, однако до сих пор эти данные ей найти не удалось. Возможно, предположила депутат, само правительство не может разобраться в созданной им «мешанине». При этом саму структуру планирования проектов, программ и их исполнения Ганзя назвала сказочной: «игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке – у нас так и получается».

«У нас 42 госпрограммы, в них 200 подпрограмм, в этих подпрограммах находятся и нацпроекты, которые в свою очередь состоят из 73 федеральных проектов, – отметила депутат. – А еще у нас есть модельный бюджет, там 21 первоочередное полномочие, есть еще майские указы президента 2012 года, а они затрагивают 11 направлений. И все это имеет цели, задачи, индикаторы, показатели, объемы и тп. Как можно разобраться во всей этой мешанине? Есть такая русская пословица: без бутылки не разберешься. Мое мнение – единственное, для чего это удобно – для распила государственных денег».

Ганзя напомнила, что указы президента РФ от 2012 года не исполнены до сих пор, а о результативности работы чиновников может говорить тот факт, что в 2012 году доля РФ в мировом ВВП составляла 2,9%, а в 2018 году упала до 1,8%.

«Повышение зарплаты бюджетникам произошло за счет оптимизации штатного расписания – а фонд оплаты труда не менялся с 2013 года, – констатировала депутат. – Поэтому у нас на эти годы пришелся пик закрытия ФАПов, больниц, школ – а потом нам их придется восстанавливать! Ответственность за все это и провал майских указов никто не понес. По-хорошему надо было правительство во главе с премьер-министром отправить в отставку! Но получается, что они будут реализовывать нацпроекты – те же самые люди, только они должностями поменялись между собой».

Ганзя жестко потребовала предоставить депутатам данные о финансировании нацпроектов из федерального бюджета с четкой разбивкой по регионам. «Покажите мне эти деньги на нацпроекты. Я их не нашла», – пояснила депутат, рассказав, что по ее подсчетам на безопасные автомобильные дороги в федеральном бюджете предусмотрено 63% от необходимых средств – вместо тех 95%, которые ранее неоднократно обещало правительство.

«Зачем это все? Повысить рейтинг власти? Так после пенсионной реформы это нереально, надо забыть об этих рейтингах!» – заявила парламентарий и напомнила о скандальной инициативе Минфина об обязательном отчислении из зарплат россиян 6% на накопительную часть пенсии, и высказала мнение, что это еще больше снизит рейтинг власти.

«Парламенту надо установить жесточайший контроль [за реализацией нацпроектов]», – заявила Ганзя. Она попросила не позднее июня пригласить в Госдуму с отчетом кураторов всех нацпроектов из правительства РФ, чтобы они отчитались о своей работе. «И давайте добьемся от правительства, чтобы они нам дали информацию по каждому региону и каждому проекту софинансирования», – призвала она коллег.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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