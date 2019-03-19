Регионам приказано выполнять нацпроекты на собственные деньги

Российским регионам придется начать реализацию нацпроектов за собственный счет, а не за федеральные деньги. Соответствующее поручение накануне подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким образом в правительстве РФ отреагировали на обращение Государственной думы, обеспокоенной затягиваем сроков начала работы над национальными проектами.

Поручение премьера главам регионов сегодня в рамках пленарного заседания в Государственной думе зачитал полпред правительства в нижней палате парламента Александр Синенко. В частности, документ предписывает губернаторам обеспечить скорейшее заключение соглашений по реализации нацпроектов. О результатах этой работы они должны доложить руководителям проектных комитетов для подготовки доклада на президиуме совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

В дальнейшем губернаторы должны не тянуть с заключением контрактов по нацпроектам, а начинать конкурсные процедуры сразу после получения уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

При этом главам регионов премьер приказал исходить «из возможности использования собственных средств с их дальнейшей компенсацией из федерального бюджета с сохранением утвержденного правительством РФ предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъекта РФ».

За выполнение этих предписаний губернаторы должны установить персональную ответственность. Поручение премьера должны исполнить до 15 апреля, а далее доклады должны предоставляться ежемесячно.

Депутаты поблагодарили правительство за столь оперативную реакцию на депутатское обращение.

Как сообщал «Новый День», обращение к правительству РФ депутаты Госдумы приняли 14 марта. Парламентарии попросили премьера вмешаться в ситуацию с финансированием и затягиванием начала работы над нацпроектами в регионах. В нижней палате парламента отметили, что эти проблемы могут угрожать срывом выполнения инициатив президента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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