План Путина под угрозой срыва: Госдума обратилась за помощью к Медведеву

Нижняя палата российского парламента приняла обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по проблемам реализации нацпроектов и государственных программ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госдумы считают, что глава правительства должен вмешаться в ситуацию и разрешить возникшие вопросы с финансированием, которые могут угрожать срывом выполнения инициатив президента РФ Владимира Путина.

Ранее сегодня глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров пояснил, что ситуация с освоением средств в регионах требует плотной работы региональных властей с правительством РФ. Обращение к премьеру касается решения проблемы с затягиванием начала работы по нацпроектам, средства на которые были предусмотрены в федеральном бюджете еще в ноябре прошлого года.

Основная проблема в том, что региональные власти слишком долго тянут с заключением соглашений с правительством РФ и ждут поступления денег для начала реализации нацпроектов. Между тем, отметил Макаров, у субъектов федерации есть возможность самостоятельно начать эту работу – а все потраченные средства будут компенсированы из федеральной казны. «[Регионы говорят] – но у нас нет никаких гарантий! Есть гарантии! – возразил Макаров. – В законе написано: как только регион проавансировал [работы], эти средства должны быть компенсированы».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что Бюджетный кодекс не запрещает региональным властям начинать реализацию нацпроектов. «Здесь крайне важно, чтоб среагировал премьер», – отметил он.

Ранее утром с трибуны Госдумы Макаров заявил, что в регионы на 13 марта поступило лишь 1,4% от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Это значит, что в большинстве субъектов федерации аукционы еще даже не начинались, хотя первый квартал подходит к концу. При обсуждении обращения к главе правительства РФ Макаров сообщил, что за время заседания успел уточнить цифру. «Не 1,4%, а целых 1,6% [средств перечислено в регионы]», – отметил он.

Постановление об обращении к премьер-министру РФ парламентарии приняли единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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