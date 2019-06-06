За год в России ликвидировано вдвое больше компаний, чем открылось

За прошлый год в России ликвидировали вдвое больше компаний, чем открыли, сообщает РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza. Так, за минувший год открылось более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Впрочем, в пяти регионах сложилась иная ситуация.

Например, в Крыму за год открылось более 1700 предприятий, а закрылось – свыше 1600. Открытию, вероятно, поспособствовала федеральная целевая программа по развитию полуострова до 2022 года, общий бюджет которой составляет почти 900 млрд рублей.

Больше всего новых компаний появилось в Ингушетии – 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний – Чечня, где было зарегистрировано 657 предприятий, а закрылось 594. Издание отмечает, что тренд по превышению количества закрытых компаний над открывшимися в целом по России начался в 2016 году, свидетельствуют данные Росстата.

Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала Калининградская область: здесь за год прекратили существование почти 7 тыс. предприятий, а открылось всего 1,5 тыс. Произошло это, несмотря на действующую в регионе особую экономическую зону. В Дагестане открылось без малого 1 тыс. предприятий, а закрылось более 5 тыс. Москва занимает 14-е место в списке по самой высокой отрицательной динамике «рождаемости» предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше – свыше 234 тыс. предприятий.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, тренд на закрытие бизнеса вызван комплексом причин – «отсутствием улучшения делового климата на фоне снижения покупательской способности населения и проблем с налоговым администрированием и налогами в целом». Он также отметил, что налоговая нагрузка растет, а секторов экономики, где рентабельность выше ключевой ставки незначительно.

«Главные сложности, с которыми сталкиваются компании, – это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта и, зачастую, отсутствие информации о тех мерах поддержки, которые предлагает тот или иной регион», – считает председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.19

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