Минус $35,2 млрд: отток капитала из России увеличился почти вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года, по оценке Центробанка РФ, составил $35,2 млрд, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель прошлого года ($18,9 млрд).Об этом говорится в сообщении Банка России.

Регулятор пояснил, что сальдо финансовых операций (вывоз капитала) «сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным».

Ранее сообщалось, что чистый вывоз капитала из России в первом квартале 2019 года составил $25,2 млрд (рост в 1,6 раза).

По итогам 2018 года Банк России оценил чистый отток капитала в размере $67,5 млрд, что почти в три раза превысило первоначальные прогнозы.

Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) обнародованного в декабре прошлого года прогноза, в текущем году отток ожидался на уровне $20 млрд. Таким образом, вывоз капитала из России в первом квартале текущего года превысил годовой прогноз ЦБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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