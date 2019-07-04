Что мешает экономическому росту России: Путин и Набиуллина заочно поспорили о развитии страны

Президент России Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина разошлись во мнениях о причинах, которые тормозят развитие отечественной экономики.

По мнению главы государства, развитию страны мешают нестабильность на международных товарных рынках и внешние ограничители, то есть введенные Западом санкции против России. Об этом Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Serra, отвечая на вопрос, почему его планы по развитию РФ буксуют, несмотря на мощную поддержку избирателей на президентских выборах.

«Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России», – отметил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Он уточнил, что на развитие страны влияет «падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл». Кроме того, по словам главы государства, «есть и влияние внешних ограничителей».

Президент РФ в очередной раз заявил, что масштабные национальные проекты должны обеспечить «прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей». Для их реализации «сконцентрированы значительные ресурсы», отметил он.

Путин в то же время признал, что данные планы «не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале»: «Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости», поскольку «слишком масштабные задачи стоят сегодня» перед Россией. Вместе с тем, считает он, «это общая проблема для всех стран».

В свою очередь, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении на Международном финансовом конгрессе высказала мнение, что экономический рост в стране тормозят именно внутренние ограничения. Причину проблем нужно искать «именно в структуре российской экономики, а не во внешних условиях, которые сейчас в целом приемлемы», приводит слова главы ЦБ «Интерфакс». Набиуллина отметила, что «мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии: цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала (цитата по ТАСС)». «Поэтому главные ограничения для развития – внутренние», – считает она. Набиуллина отметила, что сегодня Россия «в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности».

При этом она обратила внимание на то, что макростабильность, достигнутая за счет инфляционного таргетирования и следования бюджетному правилу, не должна создавать иллюзий благополучия. Она констатировала, что темпы роста экономики остаются очень низкими, бизнес не видит перспектив, доходы населения почти не растут. В этой связи люди «слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни», указала она. Глава ЦБ подчеркнула, что «всегда есть соблазн списать все на внешние факторы, но дело далеко не только в них».

Набиуллина также назвала две проблемы, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого роста экономики. «Первое – нужно создать стимулы для предпринимательской инициативы. Экономический рост создает бизнес, а не государство», – приводит слова Набиуллиной RNS. «Если эффективный бизнес не готов инвестировать…, не стоит удивляться, что финансовый сектор неохотно кредитует компании», – цитирует главу регулятора РБК.

«Вторая проблема – структурные изменения требуют времени», – продолжила Набиуллина. «Мы откладывали проведение назревших структурных реформ. И теперь хотим быстрого результата», – сказала она. По словам главы Банка России, рост экономики сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале – лишь 0,5% при очень низкой безработице. «И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений», – предупредила она.

Ранее Минэкономразвития Максим Орешкин назвал одним из основных рисков для экономики очень быстрый рост потребительского кредитования, что, по его мнению, не соответствует росту номинальных доходов населения. Он призвал ЦБ остановить разрастание «пузыря» в этом секторе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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