«Политическое харакири»: глава Банка России расколола Госдуму

Реакция Государственной думы на годовой отчет главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной показала, что российская политическая элита консолидировалась и решила «своих не сдавать» – ответственность за экономические провалы «размазали» по разным ветвям власти. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты пошли даже на «политическое харакири», признав, что они тоже в ответе за действия ЦБ, хотя думская оппозиция все-таки покритиковала ЦБ.

В частности, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам депутат от ЛДПР Сергей Катасонов в своем выступлении отметил, что «помешательство» Центробанка на инфляции выглядит странно. «У нас шестой год падение доходов, что вы нам рассказываете про инфляцию?» – возмутился он.

Парламентарий подчеркнул, что Банк России не использует свои возможности для улучшения экономической ситуации. «При том наборе инструментов, мега силе и влиянии на экономическую ситуацию, которыми сегодня обладает ЦБ, регулятору не удалось добиться существенных изменений в экономике. Когда нам рассказывают, что ЦБ где-то там на небесах, и его задача быть над схваткой – это не правда», – заявил Катасонов.

«У вас все в руках. Когда вы говорите о карте «Мир» – 20 лет назад вас кто заставлял заводить сюда Visa, Mаstercard… Вы что не знали, что это будет средством давления на Россию? Почему мы все знали, а вы не знали? Когда вы исправляете свои ошибки – это не нужно ставить в достижение», – подчеркнул Катасонов, комментируя действия Банка России.

Первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев в своем выступлении также раскритиковал позицию Центробанка в отношении инфляции. «В 2010 году инфляция была 8,7%, рост экономики был 4,5%, обрабатывающий сектор рост на 10,6%. В 2017 году инфляция снизилась до 2,5%, но экономика выросла на 1,5%, промышленность на 1%, обработка дала результат – 2%. Какой же смысл бороться с инфляцией, если она падает и с ней падает и все остальное?» – возмутился он.

По его словам, негативные тенденции в отечественной экономике наглядно показывают, что необходимо менять подходы к финансовой политике. «Если годами экономика страны рушится, снижаются доходы населения, если в стране миллионы обманутых вкладчиков и обманутых дольщиков – значит в экономической и финансовой политике что-то не так… А не так расставлены приоритеты. У нас в России борьба с инфляцией – это главное, причем борьба методом замедления экономики и понижения уровня жизни населения, тогда как все институты власти, в том числе и ЦБ, должны идти к одной цели – повышению благосостояния народа», – подчеркнул Арефьев.

В то же время, по словам коммуниста, ответственность за провалы в экономике лежит не только на Центробанке, но и на кабинете министров. «Снижают инфляцию. Что происходит дальше – правительство увеличивает старые налоги, вводит новые, и опять накачивают инфляцию на уровне 6%. Теперь ЦБ будет опять бороться с инфляцией, понижать уровень жизни населения – и так до бесконечности. При такой схеме мы окончательно развалим экономику», – считает депутат.

«Центральный банк может косвенно повлиять на инфляцию, но останавливать рост цен – это задача правительства. И замедляется рост цен исключительно увеличением товарной массы на внутреннем рынке. Но это задача не ЦБ, а правительства», – констатировал Арефьев.

По его мнению, необходимо «установить государственное регулирование курса рубля и внести изменения в закон о Центральном банке в части обязанности стимулирования экономического развития».

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в защиту ЦБ. В частности, он обратил внимание, что нельзя всю ответственность за происходящее в экономике перекладывать на Банк России. «Зачем же так однозначно? Многое сделано Центральным банком. Мы должны это признать. Если бы не та работа, которая была проведена, у нас была бы просто беда. Непростая и неблагодарная работа заниматься санацией банков. Многие проблемы, в которых мы виним Центральный банк, это и наши проблемы. И наша с вами обязанность и недоработки. Мы формируем национальный банковский совет, мы утверждаем председателя. Кто мешал эти вопросы раньше решать? Вот сейчас Набиуллина решает эти вопросы. Действия, которые были в последнее время предприняты ЦБ, позволяют с уверенностью смотреть в будущее», – заявил Володин.

Сама Набиуллина, защищаясь от «нападок» оппозиции, подчеркнула, что подход к инфляции меняться не будет. «Поверьте, мы снижаем инфляцию не за счет подавления экономического роста. Причины низкого экономического роста лежат в другом, в том числе, это иллюстрируется низкими показателями безработицы при низкой производительности труда. Было бы хуже, если бы у нас были низкие темпы роста и высокая инфляция. Граждане очень чувствительны к динамике цен, поэтому за инфляцией надо следить», – подчеркнула глава ЦБ.

При этом, видимо, после негатива со стороны экономистов и общественности, который обрушился на Центробанк в последний год, Набиуллина все же несколько изменила прежнюю риторику. В частности, она признала, что действия регулятора все-таки должны быть направлены на экономический рост. «Вся политика ЦБ – это часть общей политики, целью которой является экономический рост и повышение благосостояние», – сказала она.

Кроме этого, Набиуллина, выступая с отчетом, заявила, что регулятор «считает возможным вернуться к понижению ставки во II-III квартале». «Требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали», – пояснила она.

Как сообщал «Новый День», действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей России, которые пострадали из-за действий регулятора и официально «несуществующего» банковского кризиса. По мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть статус ЦБ РФ, который сейчас является фактически бесконтрольным. В середине ноября 2018 года стало известно, что объединения обманутых вкладчиков готовы инициировать референдум по ограничению полномочий Банка России.

По оценке экспертов, Центральный банк «закрылся» законом «О Банке России», в котором нет задачи его участия в экономическом росте инструментами денежно-кредитной политики.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.05.19

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