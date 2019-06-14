Банк России снизил ключевую ставку впервые за год. «Возможно еще одно снижение в ближайшее время»

Центробанк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России понизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.

Данное решение связано в том числе с замедлением темпа роста потребительских цен. «Продолжается замедление годовой инфляции», – отметили в ЦБ. Однако, как указал регулятор, «в мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне». В то же время, отмечает Банк России, «по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились». «В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%», – говорится в сообщении. В дальнейшем, как прогнозирует ЦБ, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Регулятор при этом допустил еще одно снижение ключевой ставки, если ситуация с инфляцией будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Произойти это может на одном из ближайших заседаний совета директоров Центробанка. Отметим, что следующее заседание запланировано на 26 июля 2019 года. «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – заявили в ЦБ.

Стоит отметить, что не все экономические показатели оказались на ожидаемом Банком России уровне. Так, рост экономики в первом полугодии 2019 года был ниже того уровня, который прогнозировал регулятор.

«Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В январе-апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной», – отмечается в сообщении. Регулятор на этом фоне снизил прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,2-1,7% до 1-1,5%, однако допустил повышение темпов экономического роста «по мере реализации национальных проектов».

Центробанк РФ также заявил, что значимыми рисками для отечественной экономики остаются «повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания», а также ряд внешних факторов – угроза замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений. «Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть», – уточнили в ЦБ.

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов ожидает, что решения Банка России о снижении ключевой ставки в конечном итоге приведут к удешевлению кредитных денег на отечественном финансовом рынке и станут дополнительным стимулом для роста экономики и развития ипотечного кредитования, передает RT.

Напомним, ключевая ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря 2018 года. До этого с сентября 2018 года она равнялась 7,5%. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку в марте 2018 года до 7,75%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.19

В Салехарде не будет летних кафе из-за претензий прокуратуры. / Россия готова к продлению газового транзитного договора с Украиной на действующих условиях. / Международные резервы России побили пятилетний рекорд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»