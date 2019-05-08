ЦБ назвал свой «вклад» в развитие экономики: убытки за 2018 год составили почти полтриллиона рублей

В 2018 году Центральный Банк РФ понес убытки на 434,7 млрд рублей, расходы впервые в истории превысили 1 трлн рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя годовой отчет, однако настаивает на «значимом вкладе» регулятора в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики.

Согласно данным отчета Центробанка, убытки за 2018 год составили 434 679 млн рублей, доходы – 588 млрд. Как поясняет регулятор, на образование убытка повлияло несколько факторов. Одной из главных причин назван структурный профицит ликвидности – большой объем «лишних» рублевых средств у банков, которые они размещают в ЦБ под процент или на которые скупают его облигации. Обслуживая долг перед банками регулятор нарастил свои процентные расходы в 2,6 раза – до 354 млрд рублей.

Другой «брешью» стала поддержка санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) – в 2018 году этот показатель вырос с 313 млрд до 320 млрд рублей. Третья причина – перечисление доходов от Сбербанка.

В отчете отмечается, что в связи с образованием убытка по итогам года в сумме 434 679 млн рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились.

Согласно заключению Счетной палаты, отчеты не содержат существенных ошибок и надлежащим образом отражают активы и пассивы ЦБ.

Примечательно, что в своем комментарии к отчету глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что политика Банка России преследует «решение стратегических задач» по повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии российской экономики.

«Комплексная реализация стратегических задач служит достижению национальных целей развития Российской Федерации, вносит значимый вклад в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики, является частью общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан России», – подчеркнула Набиуллина.

Вероятно, таким образом глава регулятора парировала обвинения, что действия ЦБ не способствуют экономическому росту страны и даже направлены против него, которые в последнее время звучат все чаще.

Глава Банка в своем обращение также отметила, что итогам 2018 года в условиях усилившихся внешних и внутренних проинфляционных рисков индекс потребительских цен находился вблизи целевого значения и составил 4,3%.

Как сообщал «Новый День», действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей России, которые пострадали из-за действий регулятора и официально «несуществующего» банковского кризиса. По мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть статус ЦБ РФ, который сейчас является фактически бесконтрольным. В середине ноября 2018 года стало известно, что объединения обманутых вкладчиков готовы инициировать референдум по ограничению полномочий Банка России.

По оценке экспертов, Центральный банк «закрылся» законом «О Банке России», в котором нет задачи участия банка в экономическом росте инструментами денежно-кредитной политики.

«Он (ЦБ) говорит: у меня нет такой задачи – у меня задача инфляция, борьба с инфляцией, таргетирование инфляции, а вот экономический рост не моя задача – отстаньте от меня», – отмечал, в частности, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.

Москва, Мария Вяткина

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