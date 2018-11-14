Центробанк напрашивается на референдум: действия Набиуллиной расшатывают политическую ситуацию в России

Действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей страны. Как считают эксперты, власть должна понимать, что нарастающая социальная напряженность, вызванная, в том числе, банковским кризисом в РФ, уже грозит перейти в политическую плоскость. Пока же инициативные группы пострадавших вкладчиков уничтоженных банков готовятся заявить о референдуме, ограничивающем полномочия регулятора.

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на круглом столе в Москве.

Центробанк вышел из-под контроля

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил внимание, что так называемая санация банков, которую начала нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина, привела к тому, что в стране почти вдвое сократилось количество кредитных учреждений, а также значительно уменьшились реальные объёмы банковских активов. Эксперт отметил, что этот кризис не мог не сказаться на гражданах, и подчеркнул, что сейчас регулятор является практически неуправляемым.

Как считает Делягин, назрела необходимость пересмотреть статус Центробанка. «Как показывает практика нашей страны, если Банк России не служит и не подчиняется народу, то он не подчиняется никому в стране и, на мой взгляд, начинает наносить вред. Нужно, чтобы Банк России слышал – если не вкладчиков и рядовых банкиров, то хотя бы свое правительство», – подчеркнул он.

Делягин напомнил о странных действиях со стороны ЦБ, который отказался от создания рабочей группы для решения проблем вкладчиков одного из крупнейших банков – «Югра». «Это крупнейший банк из уничтоженных. Если есть проблема, которая не решается в рамках действующего законодательства, надо создать рабочую группу для решения этой проблемы. Было предложено сделать это по аналогии с валютным финансированием, в группу бы вошли представители правительства и Банка России. Но Банк России отказался, заявив, что не нужно создавать правительственную комиссию, потому что закон якобы работает», – сказал Делягин.

При этом эксперт отметил, что ликвидация «Югры» в целом вызывает много вопросов, так как, по данным самого ЦБ, на «момент уничтожения банк выполнял все нормативы».

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг со своей стороны подчеркнул, что создание рабочей группы, чтобы помочь вкладчикам, которые потеряли свои средства после ликвидации банка, невозможно без участия ЦБ.

«Дело в том, что по разделению полномочий без позиции ЦБ правительство России такое решение принять не может. ЦБ не является органом госвласти и даже не обязан отвечать на депутатские запросы. И он не подконтролен прокуратуре РФ. У него особый статус», – обратил внимание парламентарий.

При этом депутат также выразил сомнения в экономической целесообразности решения об отзыве лицензии «Югры». «Государство выделило колоссальных деньги – по полтора трлн рублей – еще на три частных банка, которые потом так пошатнулись. Это был просчет с точки зрения логики», – считает он.

Экс-председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев заявил, что ЦБ высказывается категорически против создания такой группы, потому что «могут всплыть какие-то факты». «По поводу траты бюджетных средств. Мы три-четыре раза предлагали Банку России реструктурировать задолженность перед всеми кредиторами – на тех условиях, на которых санируются все остальные банки. Мы даже предлагали более повышенную ставку на использование средств АСВ, межквартальные выплаты. Никакой реакции со стороны ЦБ мы не увидели, даже никаких отписок», – сказал он.

«На примере банка «Югра» показали, что можно свалить любой банк. Это было катализатором для действий по отношению к другим банкам», – считает Шиляев.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев, также присутствовавший на мероприятии, при этом заявил, что неправильным решением со стороны ЦБ был не отзыв лицензии, а затягивание этого решения.

«ЦБ виноват не в том, что он отзывает лицензии, а в том, что он слишком долго тянет. Давно придумано иметь в банках капитал – это некоторая подушка, которая принадлежит банку. Так вот лицензию нужно отзывать тогда, когда ни один рубль из нее не пропал. Тогда удастся расплатиться со всеми долгами. Года за полтора до того как была отозвана лицензия мне уже наклеветали, что «Югра» изредка задерживает платежи – она, по крайне мере, год была убыточна и съедала свой капитал», – сказал он.

Так или иначе, эксперты сошлись на том, что повлиять на решения регулятора сейчас не представлялось возможным.

Референдум и угроза политической стабильности

Глава союза вкладчиков России, лидер инициативной группы «превышенцев» банка «Югра» Николай Николаев со своей стороны заявил, что в результате банковского кризиса граждане готовы созвать референдум по ограничению полномочий ЦБ.

«Генеральная прокуратура выступила, вынесла предостережение. Они сказали, что приказ Банка России (о банкротстве «Югры») является незаконным и подлежит отмене – это говорит Генпрокуратура, не какой-то мелкий клерк. Это говорит компетентный орган, но потом он оказывается бессилен. Вопрос о референдуме назрел. Референдум о том, что ЦБ не был непонятным юридическим лицом, которое не подчиняется никому и само устанавливает правила игры», – подчеркнул он.

По слова Николаева, инициативные группы уже созданы по всей стране, самые крупные действуют в Тюмени, в Москве и в Санкт-Петербурге. «Надо 100 человек собрать, и мы будем инициировать вопрос об изменении статуса ЦБ», – заявил он.

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, ситуация с банковским кризисом может быть критической и Кремль должен очень внимательно следить за развитием ситуации.

«Есть новые протестные группы, причем желающих перевести социальные процессы в политические – много. Поэтому здесь властям нужно быть очень осторожными. Необходимо внимательно следить за развивающимися процессами – если они их запустят, процесс социальный перейдет в политический. «Топливо» уже подготовлено, но топливом можно заправить машину и поехать дальше, а можно плеснуть на амбар с клеем и сжечь его», – констатировал Мухин.

По его оценке, идея с референдумом в сложившейся ситуации может быть правильной, но действовать с его организацией нужно осторожно. «По Конституции у нас народ – источник власти, кому как не ему предлагать способ решения проблем. Но эта мера радикальная. Необходимо понимать, что раскачивать всю финансовую систему в стране тоже не нужно, потому что есть внешние интересанты, которые обязательно воспользуется ситуацией», – подчеркнул политолог.

В этой связи эксперт также отметил, что это предостережение в большей степени касается власти, а не инициативных групп граждан. «В какой-то момент идея референдума может стать единственно приемлемой, Набиуллиной стоит задуматься над этим. Пикеты – это, конечно, хорошо, она, может быть, привыкла к ним, но референдум – это действенный метод. Я предупреждаю не людей, а скорее власти, которые должны реагировать на поставленную проблему», – сказал он.

По мнению Мухина, ЦБ необходимо наладить диалог и с обществом, и с бизнесом. «Сейчас правил как будто нет, а они должны быть. В той связи мне Эльвира Набиуллина представляется такой отличницей, которая боится сделать что-то такое рискованное, чтобы ее не похвалили. Возможно, ей стоит отойти от этого образа, погрузить белы рученьки в повседневные финансовые операции и больше работать с людьми, а не с бумажками», – уверен он.

«Гражданскому обществу необходимо сформулировать, что оно хочет от ЦБ. Если есть вскрывшиеся обстоятельства дела (относительно санации банков, в частности, банка «Югра»), то необходимо сделать их достояния общественности, чтобы ЦБ объяснился в конце концов. Если это будет сделано публично, он и объясняться должен публично, у него не останется выхода. Политиков типа Навального пока не пускают в ту тему, но терпение людей может закончиться и начнут пускать, поэтому власть играет в опасные игры», – заключил Мухин.

Как ранее сообщал «Новый День», кризисная ситуация в отечественной банковской системе сложилась летом 2017 году. Особенно ярко это стало проявляться в конце июля 2017 года после отзыва лицензии у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Это стало крупнейшим страховым случаем в истории РФ – выплаты вкладчикам составили около 173 млрд рублей. Позже ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить почти 1 трлн рублей, а затем сообщил о «лечении» «Бинбанка».

26 сентября 2018 года 25 сентября Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банк «Югра» банкротом. Открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов.

В ходе заседания представитель ЦБ заявил, что разница между обязательствами и активами банка превышает 143 млрд рублей. По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд рублей, активы – около 56,3 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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