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Пятница, 9 ноября 2018, 19:37 мск

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Кудрин раскритиковал экономические прогнозы правительства РФ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин раскритиковал прогноз правительства об экономических итогах 2018 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценке аудиторов, ситуация будет иная, чем надеются министры. В частности, речь идет о несоответствии реальности официальных ожиданий по инфляции, курсе рубля и росте доходов населения.

Изменения в федеральном бюджете на 2018 год сегодня рассмотрел комитет Госдумы по бюджету и налогам. Как сообщила заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, ожидается, что доходы казны по итогам года возрастут на 1,9 трлн рублей, а по отношению к ВВП рост составит 1,3%. При этом 85% этого изменения составляют нефтегазовые доходы – бюджет верстался исходя из цены на нефть в $61,4 за баррель, а фактически среднегодовая цена ожидается $69,6.

«Промахнулись» чиновники правительства РФ и с курсом доллара – в бюджет была заложена цифра в 58,6 рубля за доллар, но сейчас ожидается, что курс составит 61,7.

Чиновница сообщила, что по итогам года ожидается увеличение профицита бюджета более чем в четыре раза, он составит 2,1% от ВВП. Вместе с тем возрастут и расходы – на 217,7 млрд рублей, и составят в общей сложности 16,8 трлн рублей.

Кроме того, в бюджете образовалась экономия в 131,7 млрд рублей по некоторым направлениям расходов, которая также будет перераспределена. Сэкономить удалось, в частности, на соцвыплатах безработным (7,7 млрд рублей), поскольку, отметила замминистра, в России сократилась безработица, на получателях социальных выплат за счет изменения их контингента (4,7 млрд рублей), еще 8,3 млрд рублей бюджетных ассигнований были сняты с главных распорядителей из-за того, что они не заключили, как положено по закону, до 1 октября контракты на выполнение работ и услуг на эту сумму. Эти деньги планируется направить, в частности, на дотации регионам (107 млрд рублей), на поддержку промышленности (30 млрд рублей), финасновое обеспечение соглашения с Белоруссией (27 млрд рублей). Еще 20 млрд рублей получит в качестве взноса в основной капитал «Промсвязьбанк», такая же сумма предусмотрена на докапитализацию «Россельхозбанка», столько же должен составить взнос во «Внешэкономбанк».

Кроме того, предусмотрены средства в имущественный фонд для помощи пострадавшим дольщикам. «На 5 млрд рублей по обращению президента был увеличен резервный фонд президента», – сообщила Нестеренко.

Оценивая эти данные, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что его ведомство в своем заключении пришло к несколько иным выводам. «Уровень инфляции спрогнозирован на уровне 3,4%. По нашей оценке он будет ближе к 4%, и конечно, это повлияет на реальные доходы населения, – отметил он. – Ожидаемая цена на нефть соответствует, а курс доллара в 61,7 на наш взгляд не вполне реальный. Он таким станет, только если у нас пойдет серьезное укрепление в четвертом квартале. Он несколько завышен».

«Прогноз роста реальных доходов населения показан в 3,4%. Учитывая, что за январь-сентябрь рост составил 1,7%, а последние два месяца существенно падал, мы считаем, что реально он будет ближе к нулю или отрицательным», – подчеркнул Кудрин.

В то же время глава Счетной палаты отметил, что бюджет рискует недополучить 17,4 млрд рублей по акциям и дивидендам. «Хотя сейчас в этом проекте закона предлагается даже увеличить дивиденды, но на наш взгляд примерно 17 миллиардов пока в рискованной зоне», – пояснил он.

Отметим, что курс ЦБ РФ, установленный на субботу, 10 ноября, составил 66,85 рубля за доллар – за день рубль подешевел сразу на 63,4 копейки. При этом биржевой курс доллара подскочил уже выше 67 рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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