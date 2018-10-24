Матвиенко устроила разнос главе Минтруда за красивый отчет: «Надо не думать, а работать!»

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отчитался в Совете Федерации о небывалом росте зарплат в стране в 2018 году и сокращении уровня бедности в первом полугодии – на 5,2%. Такие заявления он сделал в ходе «правительственного часа». Вместе с тем, отвечая на вопросы сенаторов, он спровоцировал волну жесткой критику в свой адрес со стороны председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Спикер верхней палаты российского парламента упрекнула Топилина в некомпетентности и сочла его ответы слишком размытыми.

Глава Минтруда в ходе выступления перед сенаторами заявил о росте зарплат россиян в текущем году более чем на 10%. Ссылаясь на данные официальной статистики, Топилин отметил, что «за этот год заработные платы растут и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата». По его словам, на рост зарплат повлияло установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума и исполнение майских указов президента. Напомним, в марте Владимир Путин подписал закон, устанавливающий МРОТ в размере 11163 рубля с 1 мая 2018 года, приравняв его к прожиточному минимуму.

Кроме того, министр труда объявил о сокращении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, поставив это в заслугу правительству. По утверждению Топилина, в первом полугодии 2017 года доход ниже прожиточного минимума имел 21,1 млн человек, а в пером полугодии 2018-го – уже 20 млн. Число бедных в стране, таким образом, сократилось на 5,2%. Министр подчеркнул, что это «первый раз положительная динамика после отрицательных изменений, которые проходили в экономике». Топилин объяснил снижение уровня бедности повышением размера, увеличением соцпомощи в ходе реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан», а также ростом зарплаты.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал неутешительный прогноз по бедности в России. Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил цель вдвое снизить уровень бедности в стране к 2024 году. По словам Кудрина, за 6 лет удастся снизить бедность только на треть, даже если получится выйти на темпы экономического роста выше 3,5% и увеличить поддержку бедных семей. Согласно заключению СП, ежегодное повышение МРОТ вряд ли существенно снизит уровень бедности в стране. Также эксперты СП указывали, что оценить влияние дополнительных мер социальной и адресной поддержки на снижение бедности невозможно, поскольку отсутствует их конкретный перечень и оценки затрат на данные меры.

Позже Топилин ответил на вопросы сенаторов, чем вызвал резкую критику в свой адрес со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Политик заявила, что ей не понравились ответы главы Минтруда в рамках «правительственного часа». Матвиенко посчитала их достаточно размытыми.

«Скажу честно, многие ваши ответы мне не понравились. «Я думаю...» – думать нужно в другом месте, в социальной сфере надо уметь принимать решение», – отчитала председатель Совфеда Топилина (цитата по «Коммерсанту»), напомнив, что он – «главный человек в правительстве (по социальным вопросам – прим. ред.)». По ее словам, Топилин – не эксперт в вопросах, которыми он занимается и курирует, а министр.

Матвиенко заявила, что многие социальные объекты по оказанию услуг инвалидам морально и физически устарели и ни разу не ремонтировались в постсоветское время. По ее словам, она «с трудом выбила» у Минфина 300 млн рублей «на ремонт, остро необходимый, пяти социальных учреждений» в одном из регионов, а вместо благодарности от Топилина получила негативную реакцию: он выступил против выделения этих средств, поскольку деньги «не успеют освоить».

«Такой подход не принимается!» – подчеркнула Матвиенко. Глава Минтруда, по ее словам, должен «требовать с правительства» поддержку для регионов: «Это ваша ответственность вместе с субъектами Федерации». В завершение спикер Совфеда призвала Топилина реализовывать госпрограмму по социальной поддержке россиян так, чтобы «наконец все дома для престарелых были приведены в надлежащее состояние», и пообещала, что «легкой жизни» у министра не будет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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