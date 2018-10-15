Пенсионеры останутся бедными: запланированного роста пенсий недостаточно для повышения уровня жизни – выводы СП

Рост пенсий, заложенный в проекте федерального бюджета на будущий год и на период 2020-2021 годов, недостаточен для повышения уровня жизни пенсионеров. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) России в заключении на законопроект.

Как указывают эксперты СП, реальный темп прироста пенсий по старости ускоряется с 1,6% в 2018 году до 2,5% – в 2020-м, и это максимальный темп прироста за весь прогнозный период. «В 2021 году темпы роста пенсии составят 1,6%, а к 2023-2024 годам замедлятся до 1%», – отмечают аналитики.

«Такая динамика пенсий является недостаточной для повышения уровня жизни пенсионеров», – подчеркивается в заключении Счетной палаты.

При этом соотношение пенсии по старости неработающих пенсионеров и средней зарплаты увеличится совсем мало: с 33,5% в 2018 году до 33,9% – в 2020-м, а с 2021 года соотношение пенсии и зарплаты и вовсе начнет снижаться и к концу прогнозного периода – в 2024 году – составит только 31,9%.

Стоит отметить, что именно необходимостью обеспечить заметный рост пенсий власти обосновывали повышение пенсионного возраста в России.

На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал неутешительный прогноз по бедности в России. Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил цель вдвое снизить уровень бедности в стране к 2024 году. По словам Кудрина, за 6 лет удастся снизить бедность только на треть, даже если получится выйти на темпы экономического роста выше 3,5% и увеличить поддержку бедных семей.

Согласно заключению СП, ежегодное повышение МРОТ вряд ли существенно снизит уровень бедности в стране. С учетом незначительных темпов снижения бедности в первом полугодии 2018 года «на фоне существенного повышения МРОТ вклад этого фактора в снижение уровня бедности может быть меньше, чем ожидается», отмечается в документе. Также эксперты СП указывают, что оценить влияние дополнительных мер социальной и адресной поддержки на снижение бедности невозможно, поскольку отсутствует их конкретный перечень и оценки затрат на данные меры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

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