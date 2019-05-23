«Гнать надо в шею министра Топилина!» В Госдуме «выписали» шесть страниц рекомендаций для минсоцтруда РФ

Сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин вновь подвергся резкой критике в нижней палате российского парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов за несколько минут до финала пленарного заседания предложил «гнать в шею министра» и назвал кошмаром ситуацию с постановлением по итогам правительственного часа с участием правительственного чиновника.

«Большего удивления я не припомню за последние годы работы, – заявил Нилов, выйдя на думскую трибуну. – Министр Топилин, который докладывал нам с этой трибуны пенсионную реформу, которая потрясла всю Россию – и до сих пор трясет, министр, который ловким движением руки передернул потребительскую корзину и пролонгировал ее до 2021 года, – и чуть ли не наградить его нужно, а вместе с ним и всех остальных».

«Кошмар, дорогие коллеги! Удивлению нет слов», – оценил ситуацию «эсер», и отметив, что выступает от своего имени, а не от фракции, заявил: «Гнать нужно в шею министра Топилина! И как можно быстрее. А не аплодисменты и овации здесь устраивать».

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который выступал докладчиком по этому вопросу, признал, что «проблемы есть», однако к самому постановлению Госдумы вопросов быть не должно: в нем учтены все претензии и предложения депутатов к работе ведомства Топилина.

«Тут как по Райкину, – ответил на это Олег Нилов. – К пуговицам, то есть к этому постановлению, возможно, претензий нет. Но если вы хотите работать как по Райкину и не отвечать за весь костюм, то тогда у меня слов нет. Извините».

«Все прекрасно понимают о чем идет речь», – прекратил дискуссию первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Проект постановления в итоге был принят 384 голосами «за» при одном против и двух воздержавшихся, после чего Мельников закрыл пленарное заседание.

В постановлении нижней палаты парламента говорится, что Госдума приняла к сведению информацию министра Топилина. Еще шесть страниц документа занимают претензии к социальной политике, реализуемой министерством, и предложения Госдумы. В частности, там отмечается, что правительство РФ за год не исполнило рекомендации нижней палаты парламента по урегулированию в правовом поле вопроса с ненормированным рабочим днем, который используют работодатели в ущерб работникам, а также с предоставлением санаторно-курортного лечения и обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Минтруда также рекомендовано разобраться с теневым рынком труда, использованием средств материнского капитала, продлить эту программу и разработать меры помощи семьям с детьми от полутора до трех лет, а также информировать граждан о положенных им мерах соцподдержки. Также депутаты настаивают, что необходимо включить в новую потребительскую корзину продукты, отвечающие требованиям и нормам здорового питания, а также контролировать сохранение уровня соотношения зарплаты бюджетников и средней зарплаты по экономике в целом и по регионам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

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