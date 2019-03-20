«Это, кстати, уголовная ответственность»: в Госдуме обвинили в саботаже главу минтруда РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина обвинили в саботаже и пригрозили ему уголовной ответственностью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», критику депутатов Госдумы вызвала «заморозка» потребительской корзины. В ответ глава минтруда напомнил, что депутаты сами одобрили такой закон, а новый состав потребкорзины будет объявлен в первой половине следующего года.

Вопрос о потребительской корзине поднял депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Парламентарий напомнил федеральному министру о «заморозке» потребкорзины до 1 января 2021 года и назвал эти действия саботажем. По его мнению, главной причиной на пути борьбы с бедностью «является тот саботаж, который вы устроили вокруг закона о потребительской корзине». «Когда новый закон будет представлен в Государственную думу, почему вы нарушаете статью первую ФЗ о потребительской корзине – о пересмотре ее раз в пять лет? Это, кстати, уголовная ответственность!» – подчеркнул Нилов.

В ответ Топилин сказал, что потребительская корзина была заморожена законом о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и прожиточном минимуме, принятым в Госдуме. Поэтому теперь в соответствии с действующим законодательством новая система должна вступить в силу с 1 января 2021 года.

«Мы сейчас работаем над корзиной и, по нашему мнению, мы ее сможем внести в Государственную думу в весеннюю сессию следующего года, – сообщил глава минтруда. – Сейчас ведется работа, мы всех приглашаем принять участие. Речь будет идти о некоем расширении, прежде всего, продуктов питания – таких, как молочные продукты, овощи, фрукты. Вот этот спектр нам надо откорректировать в большую сторону».

Топилин сегодня выступил в Государственной думе с докладом о реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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