«Пыль в глаза народу»: россияне стали очень сильно сомневаться в Путине

Февральские социальные поручения президента РФ Владимира Путина, которые были им озвучены в послании Федеральному Собранию, будут выполнены только на бумаге. Такого мнения придерживается подавляющее большинство участников опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День». В решимость главы российского государства заставить чиновников выполнить указы верят только 2,24% респондентов.

13,52% участников опроса предполагают, что чиновники на всех уровнях опять устроят саботаж, а еще 66,32% сомневающихся считают, что со стороны руководства страны «каждый раз звучат только обещания». Примечательно, что 5,83% проголосовавших отмечают, что им уже все равно, поскольку уже ни во что не верят. Таким образом более 85% читателей РИА «Новый День» не верят в выполнимость социальных поручений Путина после скандальной пенсионной реформы.

При этом очень примечательны комментарии респондентов, которые были направлены в редакцию. «Эти поручения – пыль в глаза народу, а не желание улучшить жизнь в стране», «Если бы что-то выполнялось, то этих опросников не было бы! Из года в год только констатация якобы желания власти улучшить жизнь россиян!», «Президент создал такую систему власти, которой он сам уже не в состоянии эффективно управлять!», «В то отчитаются чиновники о выполнении – да, верю. В то что реально выполнят НЕТ!» – пишут участники голосования.

В то же время часть респондентов с сарказмом обращают внимание, что «если ещё раз поменять главу Росстата, то непременно (выполнят поручения Путина). И перевыполнят». «Уже сколько раз издавались подобные указы и всё, кстати, делалось. Просто народ не понимает, как это делается, отсюда и проблемы. Там же главное – это освоение денег. Так было с Сочи-2014, так было с модернизацией медицины – МРтомографы покупались по тройной цене. Так будет и сейчас – ещё что-нибудь купят, чтобы деньги «эффективно» освоить, т.е. просто в казне растратить, а на личных счетах прибавить. Зря, что ли, они по всем заграницам катаются? Нет. Места «лёжки» обустраивают – куда-то же потом надо будет спрятаться. Так что, будьте покойны, граждане россияне – всё будет тип-топ», – пишет один из участников голосования.

Как считают некоторые, «правительство давно дало понять Путину кто в доме хозяин», но другие отмечают, что Путин «с ними заодно».

«Никакие обещания они (президент и его напарники) не выполнят, все обещания (про неувеличение пенсионного возраста, например) не выполняются, слово они держат только когда с Народа что-нибудь можно урвать», – констатируют участники опроса.

«Система Власти не эффективна, а чиновники не способны ни на что! Нет целостного плана развития производства, а вместо этого одни проекты и абсолютно ни кому не нужные!!! Опять разворуют все!!! Губернаторы на местах не знают, что делать, что строить и как развивать регионы! Придумывают разные опять проекты, строят стадионы и музеи, парки и церкви, разрабатывают разные посиделки и форумы и всё за бюджетный счёт! Они ни когда не возьмут на себя инициативу развития реального сектора экономики в плане развития промышленного производства и народного хозяйства у себя в регионе!», – отмечают респонденты и напоминают о советском госплане, обращая внимание на фейковый и популистский характер поручений главы государства.

«Как всегда, будет имитироваться бурная деятельность. В реальных действиях вертикаль власти абсолютно не заинтересована, потому ничего делаться не будет. Сам президент всё это говорит лишь на показ, для «электората», его нынешнее положение так же вполне устраивает», «Существующая экономическая ситуация – это не трагическая случайность. Это сознательный геноцид своего народа, прежде всего русских, ведь на обслуживание газовых и нефтяных труб достаточно 10-12 миллионов, а остальные – балласт, которым надо платить пенсии, строить жилье, учить, лечить и т.д. Поэтому от балласта надо избавляться. И каждый новый закон осложняет нашу жизнь, а о реформах образования, медицины, пенсионной реформе, кроме трехэтажных мотюгов, ничего сказать невозможно», – считают читатели РИА «Новый День».

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 22 февраля по 3 мая. Проголосовало 9 276 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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