«Власть опять обманет народ»: в Рунете откликнулись на послание Путина

В соцсетях оценили выступление президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию. Речь главы государства стала поводом для появления множества анекдотов, колких комментариев и жесткой иронии.

Нашлись и те, кому понравилось послание президента.

«Каждый год Путин делает «послание» о стабильности, росте доходов граждан и прочих успехах великой державы. А неблагодарный народ, почему-то, всё продолжает беднеть и беднеть?», – пишет пользователь Твиттера @senyushkin61. «А тем временем назло посланию Владимира Путина доходы населения падают», – прокомментировал @RashkinV.

Другие упоминают фразу Путина «времени на раскачку нет», отмечая, что Россия раскачивается с 2007 года. За 12 лет президент в шестой раз произнес данную фразу, используя эти слова в разных вариациях, подсчитал TJ:

«2007 год – «Нужно, чтобы все без раскачки включились в работу»;

2012 год – «Без дальнейшей раскачки приступим к дальнейшей работе»;

2013 год – «Без раскачки!»;

2017 год – «Действовать нужно без раскачек!»;

2018 год – «Времени на раскачку нет!»;

2019 год – «Времени на раскачку нет!».

«Человеку надо дать возможность ходить в поликлинику вечером, говорит Путин. Это точно стратегическое послание федеральному собранию в сверхдержаве? Больше на оперативное совещание в сельсовете похоже», – возмущается @prof_preobr.

«Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал чиновников «не ждать пришествия коммунизма». В зале облегченно вздохнули, почувствовалось оживление, послышались радостные возгласы. «Нас не расстреляют?», читался в глазах слушателей немой вопрос», – пишет Женька‏ @qqjZHeSuuRXdp85.

Другой пользователь @Jurgen_Stern с сарказмом замечает: «Ну чем там Путин сказал в своем послание к Федеральному Собранию? Мы уже живем хорошо или ещё нет? А то непонятно – радоваться или все также оставаться в уныние...»

Комментатор @sergekills предложил Путину «перестать обращаться к Федеральному собранию, а просто сделать нарезку из предыдущих». «Милитаризация, кругом враги и лавина *** (вранья) про лучшую жизнь», – констатирует он.

Другие вспомнили про «спящего» премьера Дмитрия Медведева, который «не знает что делать». «Путин зачитал послание, оно гениально, дал поручения аравительству, поручения тоже гениальны, но беда подкралась откуда не ждали, Дмитрий Анатольевич опять все проспал, и теперь в правительстве не знают что делать, а Медведев не знает какие поручения давать правительству», – иронизирует @military_iskra.

Пользователь @Emelya_Shchukin сравнил дела в российской экономике при Путине с армейским анекдотом: «Подход к снаряду отлично, выполнение упражнения плохо, отход от снаряда отлично. В целом хорошо!#Путин начал Послание как Сталин, продолжил как Брежнев, закончил как Хрущев. Итог. Все останется по старому, кадры прежние».

«Очень интересно это послание! В зале сидит 2000 богатейших людей России, и Путин убеждает их порадеть бедненьким россиянам. А они думают: – А что мы с этого поимеем? Крохи. Так пусть идет этот народ лесом!», – отозвался @belovru.

Пользователь @seryogin_da пишет, что «жаль, Путин не говорит в послании, откуда взять деньги». «На майские указы денег не было – регионы взяли кредиты, но все равно их не выполнили, теперь-то где деньги брать? Если только слушающих послание раскулачивать», – предлагает он.

Комментатор Вениамин Ковалёв‏ @aM206R4mxQGoNdE указал, что в послании так и не увидел глубокого анализа, почему не выполнены предыдущие послания. «С кем выполнять обозначенное не понятно, с теми кто провалил предшедствующие? Сталин таких сажал или за саботаж, или вредительство, Путин наделял высокой зарплатой», – пишет он.

Пользователь @pronkofm признался, что ему «понравилось послание главы государства». «Цельно, предметно, конкретно. Осталось реализовать то, что обозначил президент Путин. Есть сомнения, но дорогу осилит идущий!», – оптимистически заметил он.

«Если 25% будет внедрено в жизнь из этого послания Федеральному собранию – это уже хорошо. На больший процент надежды мало, – отметила @tanyatvg1. – К сожалению, чиновники будут помнить про послание ровно до вечера сегодняшнего дня. Завтра уже почти забудут. А Путин – один в поле не воин».

Президент России выступал с ежегодным посланием немногим более часа. Начал он с мер социальной поддержки семей, борьбы с бедностью, а закончил анонсами нового вооружения. Путин подчеркнул, что уже в этом году граждане должны почувствовать реальное улучшение жизни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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