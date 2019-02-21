Поручения Путина будут заблокированы: Россию ждет «полная десоциализация»

Поручения, которые президент РФ Владимир Путин озвучил накануне во время послания к Федеральному собранию, останутся, вероятнее всего, только декларациями. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, правительство не способно выполнять указания лидера, а лично контролировать все у Путина нет возможности. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что интерес к таким посланиям постепенно сходит на нет. «У нас в посланиях все хорошо, а в реальности ситуация аховая. Мы, конечно, хорошие ракеты делаем, но, учитывая те обещания, которые были у правительства Медведева, у нас давным-давно должно было наступить благоденствие, а мы получаем очередную порцию обещаний», – подчеркнул Неживой.

По мнению политолога, глава государства еще пытается «что-то сделать», но его инициативы блокируются на более низких уровнях власти. «Нас кормят обещаниями. А взгляд в будущее в стиле 80-х уже не работает, этому никто не верит. Все видят, что происходит в регионах, что происходит с экономикой: цены на бензин и продукты растут, налоги растут, просвета никакого нет. Возможно, президент хочет что-то сделать, но тот аппарат и правительство, которое есть… это все дело кончится, как обычно», – считает эксперт.

Неживой пояснил, что в России сформировалась ситуация, при которой рассчитывать на выполнение указов главы государства можно только при «личном контроле президента». «Но президент не должен лично контролировать все свои получения. Для этого есть аппарат людей, которые должны это обеспечивать. А у нас получается, что президент поручает, причем, поручения явно диссонируют с интересами, которые иногда открыто декларируются в правительстве», – констатировал политолог.

Эксперт также напомнил, что человек, «исходя из психологических особенностей, может контролировать максимум до 30 направлений». «Как Цезарь, о котором говорили, что он мог на коне ехать, писать и еще стихи декларировать. А реально, человек может контролировать только – 10 (направлений), десятичная система. Сам президент, тем более в такой огромной стране, не может контролировать все поручения. У меня скептическое отношение к этому», – сказал Неживой.

По его оценке, правительство уже четко показало, что оно не способно «потратить деньги на нужды страны». «Правительство сидит на деньгах, которые не может, не умеет инвестировать даже в создание рабочих мест», – считает Неживой.

В результате, как считает эксперт, социальная ситуация в стране будет ухудшаться. «Мы дойдем до следующего рубежа, когда будет еще хуже. Если сейчас население как-то реагирует на власть, дальше – полная будет десоциализация. Население перестанет воспринимать власть. Государство, которое считает, что ничем не обязано населению, фактически через некоторое время перестает существовать», – заключил Неживой.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне Путин выступил с ежегодным посланием. Он заявил о необходимости социальной поддержки семей, борьбы с бедностью, и анонсировал новое оружие. Президент подчеркнул, что уже в этом году граждане должны почувствовать реальное улучшение жизни.

В соцсетях жители страны неоднозначно восприняли послание главы государства. Часть пользователей Рунета вспомнили про «спящего» премьера Дмитрия Медведева, который «не знает что делать». Другие упоминают фразу Путина «времени на раскачку нет», отмечая, что Россия раскачивается с 2007 года. За 12 лет президент в шестой раз произнес такую фразу в разных вариациях.

Москва, Мария Вяткина

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